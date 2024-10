«Via il cancello: è abusivo» 

“Proprietà privata, vietato l’accesso”. Il grande cancello dell’albergo Torre Salinas – quello che di fatto chiude l’accesso alla spiaggia – è ancora lì nonostante l’ordinanza del Comune di Muravera dello scorso agosto (la seconda in due mesi, entrambe a firma del responsabile dell’ufficio tecnico Paolo Alterio) che ne intimava, appunto, la rimozione. La società che gestisce l’albergo a quattro stelle, la Turieco Srl (sede a Roma, la proprietà invece è della Curia), ha impugnato l’ordinanza e adesso sarà un giudice a decidere se quella stradina va restituita ai cittadini oppure no.

Il sindaco

«Quel che è certo - spiega il sindaco di Muravera Salvatore Piu – è che noi porteremo avanti questa battaglia sino in fondo. Ci siamo aggiudicati il primo round e grazie alla prima ordinanza abbiamo fatto riaprire quantomeno il passaggio pedonale di fianco al cancello. Ancora però non è sufficiente, quella stradina appartiene all’intera comunità. È inammissibile che se ne siano appropriati».

La disputa

Lo scontro tra il Comune e l’albergo è iniziato a giugno, quando all’improvviso il vialetto pedonale che era stato lasciato aperto (come prevedevano gli accordi del 2014 tra gli stessi gestori dell’hotel e il Comune al momento del rilascio della concessione edilizia) è stato chiuso. Con una prima ordinanza veniva intimata la riapertura del vialetto perché quella barriera «oltre a configurare i presupposti per la contestazione di un reato edilizio costituisce un impedimento al libero accesso pubblico al tratto di spiaggia utilizzato da sempre pacificamente dai frequentatori del tratto di litorale di Torre Salinas«.

La riapertura

Il vialetto, dopo pochi giorni, è stato riaperto «ma permangono – è il testo della seconda ordinanza del Comune - due manufatti privi di titolo abilitativo» e cioè «un cancello carrabile con struttura in acciaio e pannellatura con doghe in legno e un cancelletto sul lato destro simile a quello che c’era sul lato sinistro. Il tutto “all’interno di un’area Sic e Zps» soggetta a vincoli molto rigidi. Alla fine «è stato accertato che le due opere edili sono state eseguite in assenza di titolo abilitativo e della preventiva autorizzazione paesaggistica» e dunque si ordina all’amministratore unico della società di rimuovere i due cancelli.

La società ha impugnato l’ordinanza (aveva 60 giorni per ricorrere al Tar) lasciando aperto solo il vialetto pedonale.

