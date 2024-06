Via il braccialetto, Ilaria Salis è libera 

Dopo quindici mesi passati in carcere e venti giorni ai domiciliari, Ilaria Salis è libera e può tornare in Italia. Eletta con Avs al Parlamento europeo, l’attivista italiana ieri mattina ha ricevuto a sorpresa la visita della polizia ungherese che le ha tolto il braccialetto elettronico alla caviglia e ora potrà festeggiare (lunedì) i suoi 40 anni a casa con la sua famiglia. «Vado a prenderla e me la porto a casa io», ha detto il papà Roberto Salis, subito partito per Budapest.

Lo status di onorevole

Il primo giorno di festa dall’11 febbraio 2023, quando la capitale ungherese è diventata la sede della prigionia di sua figlia, arrestata con l’accusa di aver partecipato a un’aggressione ai danni di militanti di estrema destra assieme ad altri antagonisti antifascisti. Quello che pensava sarebbe stato un fermo di pochi giorni è invece diventato un incubo carcerario e processuale con il rischio di una condanna fino a 24 anni, risolto dopo 16 mesi con oltre 176mila voti e l’elezione al Parlamento europeo che le garantisce immunità e sospensione del processo. In teoria, per la liberazione e il ritorno in Italia bisognava aspettare la proclamazione ufficiale degli eletti ma, alla fine, una comunicazione informale da parte del ministero degli Esteri e la volontà delle autorità ungheresi di chiudere in fretta la vicenda ha portato alla decisione del giudice Jozsef Sos di accogliere subito la richiesta di scarcerazione avanzata dal legale ungherese della Salis Gyorgy Magyar sulla base di una sentenza della Corte di giustizia europea che stabilisce l’inizio dello status di parlamentare dall’elezione e non dalla proclamazione.

La soddisfazione

Ora la magistratura ungherese tramite il governo di Viktor Orban potrà chiedere la revoca dell’immunità al Parlamento europeo che, prima o poi, potrebbe quindi essere chiamato a votare sul caso, ma intanto Ilaria Salis si gode la libertà ritrovata per i suoi 40 anni che lunedì potrà festeggiare con la sua famiglia a Monza. «Sono molto contento - ha detto Roberto Salis -. Ho lavorato in sordina ma non ci aspettavamo che venisse liberata già oggi. E invece mi ha chiamato l'avvocato Magyar per dirmi che la polizia stava andando a liberarla. E ora vado a prenderla». Grande soddisfazione anche per Avs: «Ora potrà difendere insieme a noi i diritti civili e sociali dei più deboli», hanno scritto Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

RIPRODUZIONE RISERVATA