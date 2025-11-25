Via Iglesias, la nuova viabilità sarà definitiva 

Portano i segni del tempo e di cadute, ma i paletti in via Iglesias dopo un anno sono ancora lì. Anche se la modifica doveva essere provvisoria. Era infatti novembre 2024 quando veniva adottata «una circolazione a senso rotatorio attorno alla piazza Nicola Calipari», così la descriveva all’epoca il vicesindaco e assessore con delega al Traffico Massimiliano Bullita.

Il punto segna l’incrocio tra via Iglesias, via Picasso e via Vittorio Veneto: in mezzo c’è l’aiuola dedicata a Nicola Calipari. Una zona dove le auto raggiungono spesso alte velocità. Così il Comune ha cercato una soluzione. In passato qui c’era una rotonda, ma spesso gli automobilisti spericolati ci passavano sopra. Col nuovo sistema invece le corsie da quattro si restringono a due per senso, e chi arriva da via Iglesias deve anche fermarsi ad uno stop. Per fare inversione, bisogna girare intorno alla piazza. Doveva essere una soluzione sperimentale. Per questo c’è ancora una linea gialla sull’asfalto ad indicare il restringimento di corsia, e ci sono ancora paletti mobili, invece di una struttura fissa. Per la Polizia Locale, che ha studiato le modifiche della strada col Comune, sarebbe un successo. Ma le modifiche non sono diventate ancora definitive. Intanto qualche spericolato ha colpito i paletti abbattendoli come birilli. Sono stati rimessi a posto. «Ma le auto qui corrono ancora troppo», notano molti cittadini. Dagli uffici tecnici comunali dichiarano che la modifica diventerà definitiva, e il progetto sarebbe già quasi pronto.

