VaiOnline
Sestu.
26 novembre 2025 alle 00:21

Via Iglesias, la nuova viabilità sarà definitiva 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Portano i segni del tempo e di cadute, ma i paletti in via Iglesias dopo un anno sono ancora lì. Anche se la modifica doveva essere provvisoria. Era infatti novembre 2024 quando veniva adottata «una circolazione a senso rotatorio attorno alla piazza Nicola Calipari», così la descriveva all’epoca il vicesindaco e assessore con delega al Traffico Massimiliano Bullita.

Il punto segna l’incrocio tra via Iglesias, via Picasso e via Vittorio Veneto: in mezzo c’è l’aiuola dedicata a Nicola Calipari. Una zona dove le auto raggiungono spesso alte velocità. Così il Comune ha cercato una soluzione. In passato qui c’era una rotonda, ma spesso gli automobilisti spericolati ci passavano sopra. Col nuovo sistema invece le corsie da quattro si restringono a due per senso, e chi arriva da via Iglesias deve anche fermarsi ad uno stop. Per fare inversione, bisogna girare intorno alla piazza. Doveva essere una soluzione sperimentale. Per questo c’è ancora una linea gialla sull’asfalto ad indicare il restringimento di corsia, e ci sono ancora paletti mobili, invece di una struttura fissa. Per la Polizia Locale, che ha studiato le modifiche della strada col Comune, sarebbe un successo. Ma le modifiche non sono diventate ancora definitive. Intanto qualche spericolato ha colpito i paletti abbattendoli come birilli. Sono stati rimessi a posto. «Ma le auto qui corrono ancora troppo», notano molti cittadini. Dagli uffici tecnici comunali dichiarano che la modifica diventerà definitiva, e il progetto sarebbe già quasi pronto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Maccheronis sempre a secco, rubinetti chiusi

Fabrizio Ungredda
25 novembre

È legge l’ergastolo per i femminicidi

Ieri corteo a Cagliari: «Ma ora si deve lavorare sui giovani per cambiare la mentalità» 
Luigi Almiento
Il dibattito

Meloni ora guarda alla legge elettorale

In attesa del referendum sulla Giustizia, maggioranza divisa sul testo  
La storia

Ciclisti di Sarroch aiutati da Aru e Nibali

Auto in panne dopo un incidente in autostrada, intervengono i due fuoriclasse 
Ivan Murgana
La guerra

Trump: «Ucraina, accordo vicino»

Ma Mosca avverte: le modifiche al Piano rispettino il vertice di Anchorage 
Conti pubblici.

Bilancio, arriva l’ok di Bruxelles

Promosso il Documento programmatico dell’Italia, Giorgetti soddisfatto 