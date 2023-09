“Via Ichnusa” è un immondezzaio, raccolta una montagna di bottiglie 

Si chiama via Emilia, è conosciuta come “via Ichnusa” perché diventata ricettacolo di bottiglie di birra vuote. Due anni fa, l’associazione politica culturale “Sinnai 360” aveva effettuato una prima operazione di maquillage ripulendola di tutto. L’altro giorno c’è tornata, ripetendo la “bonifica” con gli stessi risultati di due anni fa: è stata recuperata una montagna di bottiglie.

«L’inciviltà – dice Alessio Serra, presidente di “Sinnai 360”- non ha limiti, anzi colpisce ancora, ma non avrà per sempre la meglio. A distanza di due anni dal primo blitz nella via Emilia, ci siamo riproposti: siamo andati lì, armati da tanta volontà e di guanti e una dopo l’altro abbiamo raccolto la montagna di bottiglie evidentemente abbandonate negli ultimi due anni».

Alessio Serra aggiunge. «Abbiamo inteso dare uno schiaffo ai cittadini maleducati. Perché il nostro impegno? Per sensibilizzare, portare all’attenzione il problema dei rifiuti nelle periferie e nelle campagne. Decine di automobilisti si sono fermati a ringraziarci. Ne siamo orgogliosi. Ma attendiamo anche soluzioni, per esempio l’utilizzo di fototrappole. Le abbiamo chieste al Comune due anni fa. Ne abbiamo parlato anche col sindaco».

