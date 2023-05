Via i vecchi relitti dal lungomare 

Al via i lavori di demolizione e rimozione dei vecchi relitti che deturpavano l’immagine del porticciolo turistico.

Sotto il controllo diretto della Guardia costiera, i lavori hanno preso il via nello stesso spazio dove le barche erano posizionate da ben 15 anni. Impossibile trasportarle altrove proprio a causa delle condizioni dei materiali, particolarmente vecchi e fatiscenti. Il tutto è stato reso possibile grazie all’accordo con due dei tre proprietari, ai quali saranno addebitate le spese di demolizione e di smaltimento. «Hanno avuto inizio le operazioni di demolizione e successivo smaltimento di due dei tre relitti in legno di imbarcazioni da diporto che, dopo anni di incustodita giacenza, hanno costituito una presenza penalizzante per il contesto panoramico ed ambientale del litorale di Sant’Antioco - dice il comandante del porto, Fabo Vaccaro - i lavori si protrarranno per tutto il periodo necessario alla riconduzione in pristino stato dell'area demaniale ad opera dei proprietari stessi, che formalmente intimati alla rimozione, con provvedimento emesso dall’Ufficio circondariale marittimo, si sono prontamente messi a disposizione facendosi carico di ogni onere. Le operazioni avverranno obbligatoriamente in loco a causa delle enormi dimensioni di ogni singolo relitto, lungo circa 15 metri e più, che stanti la vetustà ed il deterioramento strutturale, non è più possibile issare e rimuovere né per strada né per mare. Gli uomini della Guardia Costiera, dopo aver accertato l'esistenza dei presupposti per la tutela ambientale dell'area interessata, presiederanno allo svolgimento dei lavori».

Prima dell’avvio della demolizione i militari della Guardia costiera, hanno verificato che i relitti fossero stati preventivamente svuotati da ogni liquido potenzialmente contaminante per l’ambiente. «Sono particolarmente grato al comandante Fabio Vaccaro - dice il sindaco Ignazio Locci - perché la sua azione ha inciso positivamente per il raggiungimento di questo importante obiettivo. Finalmente si procede al recupero di un’area che, per l’immagine turistica del porticciolo e del lungomare in generale, è fondamentale».

