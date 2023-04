Via i vecchi pali dell’illuminazione 

Conclusi i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione, a Margine Rosso è tempo di rimuovere i vecchi pali. Gli operai della ditta Engie, la società che si occupa dell’illuminazione pubblica in città, hanno eliminato i lampioni nel tratto di via Leonardo da Vinci davanti alla ringhiera sul lato destro in direzione Villasimius.

Non serviranno più perché sono stati sostituiti da quelli doppi sul lato sinistro che illuminano sufficientemente la strada. Anche questi, come tutti gli altri sistemati in centro e nelle lottizzazioni del litorale, sono a led, a risparmio energetico.

Torna la luce

La realizzazione del nuovo impianto nella zona era molto atteso dai residenti, costretti negli anni a fare i conti con un impianto che faceva le bizze e che lasciava per giorni la zona al buio. Un pericolo soprattutto d’estate quando quel tratto di costa, è frequentatissimo dai bagnanti.

Intanto sono in dirittura di arrivo anche i lavori per la sostituzione di pali e lampioni in via Marconi. Già concluso l’intervento nel tratto dall’incrocio con viale Colombo fino a piazza Azuni adesso si procede da piazza Azuni fino a piazza Sant’Elena. In tutto, tra centro urbano e litorale, sono stati sostituiti 11.200 tra pali e lampioni per un progetto da poco meno di 5 milioni di euro messo in piedi dal Comune insieme al gruppo Engie, che consentirà un risparmio energetico di circa trecento mila euro all’anno.