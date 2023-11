Via i telefonini, al parco arriva il biliardino 

Carlo ha 17 anni e una volta uscito da scuola e finiti i compiti, ogni sera corre al parco Matteotti in via D’Annunzio. Il suo svago sono una panchina e quattro amici «perché da fare c’è davvero poco» dice, «non sappiamo come passare il tempo, quindi stiamo qui insieme, in questo giardino, sempre con gli occhi fissi sul telefonino».

Via dalla strada

Fino a quando, nei giorni scorsi, sono arrivate alcune persone con un biliardino e tutto è cambiato. Sono gli operatori del servizio di educativa di strada, il programma portato avanti dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune con la cooperativa Laurus, che hanno organizzato tornei di calcio balilla nelle zone considerate a rischio, per attirare i ragazzi che si trovano spesso a trascorrere il tempo libero per strada, in piazza, nei bar e nei distributori automatici di cibi e bevande.

E anche, per distoglierli dal telefonino, che durante il tempo in cui si gioca a biliardino è tassativamente vietato. «Mancavano attività come queste», aggiunge Carlo, «perché in un parco cosa puoi fare se non c’è niente? Io se devo essere sincero preferisco giocare a biliardino anziché stare qui buttato con il telefono, perché non solo mi diverto, ma conosco anche nuovi amici».

Il torneo

E infatti, complice il passa parola, le due giornate del torneo al parco Matteotti sono state un successo al di là di tutte le aspettative. Prima un po’ timidi, i ragazzi delle panchine si sono avvicinati piano piano e poi ne sono arrivati altri, e poi altri ancora e a loro si sono uniti anche alcuni giovani stranieri che bazzicano nella zona come Abid, del Bangladesh. «Sono qui da un anno, sono arrivato con il barcone» racconta, «ho visto che stavano giocando a biliardino e mi sono avvicinato perché mi piace molto, è divertente».

Tra le panchine c’è anche Pietro, 13 anni, «vado a scuola ma appena finisco vengo subito qui al parco» racconta, «la città non è che offra tanto per noi giovani, quindi ci ritroviamo qui con gli amici. Questo torneo che stanno facendo ci piace molto, siamo felici perché ci fa svagare e poi i ragazzi della cooperativa sono anche molto simpatici. Peccato che adesso finisca. Dovrebbero organizzare altre giornate, anzi se venissero tutti i giorni sarebbe molto bello».

Voglia di svago

Anche Lorenzo ha 13 anni e anche lui non manca mai all’appello. «Vorrei che facessero il biliardino ma anche calcio, pallavolo e cose così, anche in altri parchi della città, sarebbe utile anche per fare nuove amicizie e per sentirci meno soli».

Mattia 15 anni qui al centro della città arriva da Flumini. «Perché se in centro c’è poco per trascorrere i pomeriggi, nel litorale è ancora peggio. Così vengo qui e incontro i miei amici e stiamo insieme ed è stata una sorpresa questa del biliardino».

L’educatrice

Tutto procede sotto lo sguardo vigile di Maria Grazia Meloni 51 anni, direttrice pedagogista della cooperativa Laurus che spiega: «Questo servizio di educativa di strada nasce da un’idea dell’assessorato alle Politiche sociali per la prevenzione e il recupero del disagio nelle aree più a rischio e isolate. Il parco Matteotti è considerato a rischio, il parco Parodi a Sant’Andrea isolato. E lavoriamo anche nelle zone di Santa Lucia e di via Della Musica, facendo anche tornei di calcetto». E l’adesione è tanta: «Siamo molto contenti. Stiamo aprendo anche tre centri giovani in via Vespucci, in via Mar Ligure e in piazza IV Novembre e l’idea è quella di aprire centri diffusi di comunità». Il torneo di biliardino proseguirà venerdì al parco Parodi.

