Via i tavolini all’una di notte 

Non piace ai ristoratori perché «impone la chiusura dei locali all’1 di notte», prima erano le 3, «taglia i tavolini che si potranno sistemare all’aperto, quindi il numero di coperti», circa un migliaio, «e, di conseguenza, mette a rischio molte buste paga», almeno 2-300. Ma si lamentano anche i residenti perché «dopo 15 anni di attesa di una soluzione del problema, anche stavolta non si tutela il diritto alla salute dei residenti del centro storico», dicono. Il piano di risanamento acustico, che dovrebbe entrare oggi pomeriggio in Consiglio comunale scontenta tutti. Per i pubblici esercenti è troppo restrittivo, per gli abitanti è troppo permissivo. Per l’amministrazione, invece, «il documento, redatto già dall’amministrazione nel 2016», giunta di Massimo Zedda, «è un atto dovuto da sette anni e rappresenta la sintesi di un equilibrio che cerca di contemperare il diritto all’iniziativa economica degli uni e quello alla salute degli altri», spiega Antonello Angioni, presidente della commissione Urbanistica.

I ristoratori

Ieri il piano è stato votato a maggioranza in commissione (senza i voti dell’opposizione) e oggi dovrebbe arrivare in aula per l’approvazione definitiva. Ma il condizionale è d’obbligo: in queste ore, infatti, le “diplomazie” stanno lavorando su un ordine del giorno integrativo che intende fornire alcune indicazioni sulla futura gestione del piano e che incontrerebbe il consenso di tutte le forze politiche. Se così fosse, e cosi sembra, oggi il piano non si voterà. E l’approvazione slitterà almeno di una settimana. Ma iter a parte, resta forte il grido d’allarme lanciato dai ristoratori, stavolta attraverso una voce unica: quella della Fipe Confcommercio, con Confesercenti, Confartigianato e i sindacati di categoria (Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs). «Il piano penalizza fortemente i locali e non risolve il problema della malamovida», spiega Emanuele Frongia, Fipe. Sotto accusa c’è non solo la chiusura anticipata dei locali (dalle 3 all’1) ma anche l’applicazione di un indice di affollamento delle superfici destinate all’attività di somministrazione di cibi e bevande non superiore a 0,8 persone per mq che taglia, a loro giudizio, tavolini, clienti e, di conseguenza, anche personale. Per questo motivo, i ristoratori chiedono «un tavolo tecnico che ci spieghi bene la normativa della Asl. Questa regola rischia di mandare in rovina le attività senza portare alcun beneficio, tanto meno in determinati orari».

Il Comune

Antonello Angioni, che insieme al resto della commissione Urbanistica che presiede ha lavorato al piano (redatto da una società esterna nel 2016) per mesi, traccia una linea e ribadisce che «l’approvazione del piano è un atto dovuto e ha seguito un iter che ha garantito la massima partecipazione, anche oltre le previsioni di legge, posto che la consultazione pubblica è prevista solo dopo l’adozione del Piano e non anche dopo la valutazione delle osservazioni. Naturalmente i portatori d’interesse potranno comunque far valere i loro diritti e interessi anche dopo la validazione del Piano». Questo per dire che «l’amministrazione ha accolto in parte le osservazioni presentate», per esempio la necessità di effettuare nuove rilevazioni fonometriche, come richiesto nell’atto di indirizzo del Consiglio del 2021, o la chiusura anticipata di due ore dei locali. «Premesso che si parla dell’1 del mattino, e non delle 21, si tratta di una misura la cui applicazione dipenderà molto dalla condotta degli esercenti», spiega ancora Angioni. La regola, infatti, è una: consentire ai ristoratori di lavorare, evitando di ledere il diritto alla salute dei residenti. «Bisogna consentirsi l’esercizio dell’attività economica, riconducendo le immissioni sonore entro i limiti della normale tollerabilità, come del resto prescrive il codice civile. Ecco perché», conclude Angioni, «occorre quindi approvare il Piano e verificare l’efficacia dei correttivi». ( ma. mad. )

