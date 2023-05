Via i silos del bitume, ecco gli hotel 

Torregrande negli anni ‘60 aveva un orizzonte turistico piuttosto annebbiato. E fu così che all’ingresso della borgata spuntò un impianto di “asfalta e bitumi”, la Sarbit Sardabitumi srl. Da anni la società ha cessato l’attività, è stata messa in liquidazione ma i fabbricati e i serbatoi sono ancora lì ma a breve la situazione potrebbe cambiare.

La novità

L’8 maggio scorso, il liquidatore ha presentato al Suape del Comune la domanda per rimuovere gli 8 serbatoi metallici coibentati utilizzati per «lo stoccaggio di bitume e di emulsione bituminosa durante il periodo di esercizio dell’impianto della Sarbit attualmente non più attivo». Il responsabile del Suape Giuseppe Pinna ha invitato Regione, Soprintendenza, gli uffici edilizia, tutela del paesaggio e urbanistica del Comune a presentare le determinazioni entro il 14 giugno. La macchina si è messa in moto con una certezza: l’eliminazione degli 8 serbatoi e verosimilmente un utilizzo diverso dallo stoccaggio del bitume.

Il Piano

Il Puc, approvato nel 2010 e aggiornato solo nella cartografia, accoglieva una norma del Ppr regionale che indicava tre progetti di sviluppo turistico: l’Ivi petrolifera, “Su Mattoni” a Donigala e la Sardabitumi. L’indicazione che riguarda l’ex area di Torregrande, catalogata in zona F, è chiara: «Progetto di riqualificazione urbanistica occupata dallo stabilimento Sarda Bitumi ad opera della Sarbit spa e Comune di Oristano che conta circa 250 posti letto». Cioè la struttura portante dell’intesa Sarbit-Comune ruotava attorno a una struttura ricettiva capace di 250 posti letto. In realtà dopo 13 anni dall’approvazione della norma, l’unica foglia che si è mossa riguarda lo smantellamento dei silos.