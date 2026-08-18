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Tortolì.
19 agosto 2026 alle 00:44

Via i sigilli al 4 Mori, resta sotto sequestro la terrazza Orso Bianco 

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Ha riaperto al pubblico lo stabilimento Street food 4 mori. Vista sulla spiaggia del Golfetto, perla naturalistica lungo il litorale di Tortolì, il punto di ristoro è di nuovo operativo dopo il sequestro disposto lo scorso settembre dalla Procura di Lanusei per presunte violazioni urbanistiche e operato dai carabinieri della compagnia di Lanusei. Dopo il provvedimento di dissequestro (aprile 2026) dell’area ristorante, emesso dal giudice del Tribunale di Lanusei, Davide Quartu, la società, che fa capo all’imprenditore di Tortolì Rossano Deiana, ha presentato un nuovo progetto adeguato al Piano di utilizzo dei litorali che il Comune ha approvato lo scorso anno. Il Suape, che ha gestito l’istanza presentata dall’imprenditore, ha espresso parere favorevole sul posizionamento della nuova struttura e dunque, rimossi i sigilli, il proprietario ha potuto riaccogliere la clientela nel proprio ristorante. Chi, invece, attende il dissequestro della pedana esterna al suo locale è Viktor Koval, titolare della pasticceria Orso bianco di via Lungomare, ad Arbatax. La Procura, lo scorso aprile, ha apposto i sigilli su istanza dell’Anas, proprietaria del tratto di strada su cui insiste la pedana che accoglieva i clienti per colazioni e aperitivi. «Ormai la stagione è compromessa ma voglio sapere a che punto è la procedura – afferma Koval - siamo in una località turistica e gli operatori vanno tutelati. Chi di competenza si esprima in maniera definitiva». (ro. se.)

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