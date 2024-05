Via i ruderi della falegnameria 

Ha le settimane contate il rudere della vecchia falegnameria che da svariati decenni fa brutta mostra di sé in via Costituente di fronte a un hotel a quattro stelle: è nel cuore di un vasta area degradata che da una quindicina di anni è divenuta lo spazio del commercio ambulante.

Se l’intera zona che spazia da via Costituente al centro intermodale ha vissuto una certa accelerazione economica, ad un’altra marcia ha proceduto invece la cura del compendio fra lo stadio Zoboli e la nuova rotonda con via dello Sport. Pezzo forte del degrado, sono i ruderi di una falegnameria presenti da oltre mezzo secolo, racchiusi da una blanda recinzione, immersa in una giungla i cui alberi e cespugli vengono usti come discarica abusiva. Il Comune ha deciso di utilizzare un avanzo di amministrazione (cifra che oscilla fra i 40 e i 50 mila euro) per la rimozione di un manufatto che di storico non ha più nulla. «Da indicazione emerse dalla commissione Urbanistica – spiega il sindaco Pietro Morittu – metteremo in campo una parte di risorse per asportare le macerie della falegnameria dato che abbiamo espletato gli adempimenti burocratici». Anni fa la Sovrintendenza aveva affrancato i ruderi dalla tutela: si possono portare via e servirà un progetto. «Logicamente avverrà nei prossimi mesi, possibile che sia in luglio altrimenti si scivola a settembre e verificheremo anche l’eventuale presenza di materiali o attrezzi che potrebbero esservi contenuti: una volta rimosso tutto attueremo opere di mantenimento decente del sito in attesa di importanti finanziamenti per il rilancio dell’area».

Anni fa il Comune si candidò ma perse di pochissimo un bando di riqualificazione complessiva: «Ci riproviamo non appena si riaprono linee di finanziamento», precisa Morittu. Anche perché i ruderi della vecchia falegnameria non sono gli unici a costituire un pessimo biglietto da visita per la zona. «Allo sfalcio delle erbacce e la pulizia dell’area ci avevamo pensato noi un anno fa con una nostra azienda specializzata che aveva usato una trincia e un trattore - rivela Roberto Ghessa, direttore del Lu’ Hotel che si affaccia proprio davanti ai ruderi – perché erano diventati ricorrenti i commenti non entusiastici dei clienti, è il primo panorama che offriamo non appena mettono il piede fuori dall’hotel: radere al suolo ciò che resta dello stabile è meglio che continuare a mantenerlo così». Accanto all’ex falegnameria c’è il grande sterrato ricolmo di buche, adiacente al muro di cinta di nuovo in condizioni pessime dello stadio Zoboli a fianco al quale corre una strada bianca sconnessa che si ricollega alla zona commerciale di via Stazione. Dall’altra parte, invece, spiccano a fianco alle rotonde le macerie di muretti che i anche i turisti scansano col rischio di cadere in strada quando vogliono fare una passeggiata in centro per ammirare la città razionalista.

