Via i ruderi della falegnameria 

Ha smesso di funzionare nella seconda metà degli anni Sessanta e da allora è diventata gradualmente un rudere. Ma quando a un certo punto la città ha spostato i suoi interessi economici e commerciali sempre più verso via Costituente e via Stazione, la vecchia falegnameria sorta quasi assieme a Carbonia è diventata un gigantesco problema per il decoro urbano. Ora sparirà del tutto: ha le settimane contate.

L’area

Dapprima l’aveva annunciato il Comune mesi fa attingendo 45 mila euro dal bilancio, adesso ha pianificato l’intervento nel dettaglio che potrebbe scattare entro agosto perché i lavori di rimozione e bonifica sono stati affidati a tempo di record con trattativa privata: «Molto probabile che entro Ferragosto ci sia l’insediamento del cantiere della ditta - anticipa l’assessore alle Manutenzioni Giuseppe Casti – e da settembre al via le operazioni dettate dal progetto esecutivo di bonifica, demolizione del rudere e rimozione della discarica abusiva alle spalle». Un intervento atteso da decenni in un’area diventata strategica fra il Lu’ Hotel, lo stadio Zoboli, le scuole superiori, la Casa della domotica, la zona commerciale e un complesso residenziale.

L’area interessata è di circa 2500 metri quadrati e il rudere è circondato da una mini giungla: occorrerà (secondo un cronoprogramma che stabilirà la ditta) rimuovere le tettoia in lastre di eternit, ripulire dalla vegetazione, recuperare sei macchinari da falegnameria che verranno portati nel compendio dell’ex miniera, demolire ciò che resta della falegnameria (che nel 2016 la Sovrintendenza aveva considerato bene non storico).

Il lavoro

A breve parola a operai e ruspe, ma per il “dopo” si apre già il dibattito: che fare di quell’immensa area sterrata classificata a destinazione servizi e ricreativo-sportiva? Nino Flore, scomparso poche settimane fa, manager dell’Euralcoop, non aveva mai fatto mistero che desiderasse veder sorgere una clinica veterinaria. Patrizia Sitzia, responsabile del canile, rilancia: «Tutti i proprietari di animali sono costretti a rivolgersi alle strutture dell’hinterland cagliaritano stante le carenze nel nostro territorio: una clinica sarebbe un trampolino di lancio per i giovani veterinari e i volontari». Piace l’idea anche a Cristian Figus, allevatore di cani, ma con una precisazione: «Sì la clinica ma occorre garantire i parcheggi adeguati ai fruitori dello stadio». Intanto però, come più volte ricordato da Roberto Ghessa, direttore del Lu’ Hotel, «ci ha pensato una nostra ditta il mese scorso alla pulizia dalle erbacce che infestavano la zona sino ai marciapiedi dinanzi all’albergo». Una delle operazioni consisterà nel recupero dei macchinari come auspicato dagli appassionati di archeologia industriale e artigianale come Roberto Pusceddu, 60 anni, di Carbonia: «Nel rudere – rivela – è presente un’antica sega circolare a nastro dei primi del Novecento quando anche quella falegnameria contribuiva a fare gli infissi degli edifici della neo nata città».

RIPRODUZIONE RISERVATA