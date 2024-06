Via i rifiuti grazie ai volontari 

L’impegno degli ecologisti in città prosegue con determinazione, e il bottino di rifiuti in poche ore è sempre abbondante. Ieri mattina i volontari di Plastic free hanno ripulito la zona di Biscollai. «L’area è stata scelta, oltre che per il contenuto elevato di rifiuti, anche perché è una delle più trafficate della città, con la speranza di farci notare e coinvolgere sempre più persone», afferma la referente di Plastic free, Annalisa Monne.

«I rifiuti raccolti erano, per la maggior parte, di dimensioni piccole. Abbiamo riempito quattro sacchi di plastica, tre di indifferenziata, due di vetro e lattine. Abbiamo segnalato anche una ruota di scorta abbandonata, ma il Comune non può ritirarla e abbiamo dovuto, purtroppo, lasciarla lì», sottolinea la referente dell’associazione ecologista.

Ad aiutare i volontari nella mattinata di ieri è stata anche la comunità dei minori “Sabir”, che si è resa disponibile con giovanissimi e accompagnatori.

«Ci piacerebbe anche collaborare insieme per un prossimo evento - aggiunge Monne -. La prossima passeggiata ecologica sarà con tutta probabilità al monte Ortobene, una meta che stiamo pensando di scegliere anche per staccare dal caldo sempre più intenso della città».

RIPRODUZIONE RISERVATA