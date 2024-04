Via i rifiuti e le sterpaglie dalla piazzetta 

Gli abitanti di via Bruto possono tirare un sospiro di sollievo: la piazzetta accanto ai binari della metro è stata ripulita. L’erba e i cespugli che stavano crescendo a dismisura invadendo parte della pavimentazione sono stati tagliati e sono stati anche portati via i rifiuti abbandonati (compresi due divani).

L’intervento, effettuato ieri, è il primo di una serie di manutenzioni programmate in questi giorni fino al 3 maggio. Oltre a via Bruto, la manutenzione riguarderà le aree verdi di piazza Galba, il parco della Memoria (conosciuto come parco dell’ex cimitero), piazza Settimio Severo, piazza Teodosio, via Germanico, l’area verde di via Boezio e via Monte Limbara, via San Fulgenzio, via Monte Marganai, piazza 1° Maggio, via Capo Comino (di fronte all’impianto sportivo), le fasce perimetrali di via Riu Mortu e l’impianto sportivo dell’ex Comparto 8. «Abbiamo inoltre anticipato la pulizia delle aree estensive – quelle cioè di grandi dimensioni non piantumate ma dove cresce vegetazione spontanea - in considerazione delle elevate temperature che ci sono state nei giorni scorsi e di conseguenza il rischio incendi», precisa l’assessora dell’Ambiente Paola Piroddi.

Intanto, è quasi pronto il Piano del verde, che nelle prossime settimane verrà portato in Consiglio comunale per l’approvazione.

