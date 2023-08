Via i rifiuti dall’Isola dei Cavoli 

Sedie rotte, ombrelloni, lattine di coca cola, bottiglie, vestiti. Stavolta non a bordo strada o dietro i cespugli: qualcuno li ha portati in barca, per poi abbandonarli, sull’isola dei Cavoli, nel cuore dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara. Domenica i ragazzi e le ragazze dell’associazione di Villasimius “Mari Nostru”, col supporto dell’amministrazione comunale, hanno raccolto 18 bustoni di spazzatura «per riportare uno dei nostri gioielli – spiega il sindaco Gianluca Dessì – a uno stato decoroso. È vero che una parte dei rifiuti è stata portata dalle correnti: l’altra però no. E questo dimostra quanto il livello di maleducazione di alcune persone sia sempre più imbarazzante».

L’isola dei Cavoli ha riaperto le visite guidate al Faro la settimana di Ferragosto (le guide che accompagnano i turisti all’interno del faro fanno parte dell’associazione Diomedea). Nei mesi precedenti sono invece sbarcati solo turisti per la libera fruizione: «Purtroppo – aggiunge il primo cittadino – si sono sentiti anche liberi di sporcare. A giugno e luglio infatti non c’era un presidio sull’isola che controllasse eventuali sporcaccioni. I rifiuti si sono accumulati e adesso siamo stati costretti ad intervenire. Inoltre in questi ultimi giorni l’afflusso è stato davvero imponente». Per il primo cittadino «non si può andare avanti così, dobbiamo studiare una soluzione in vista della prossima stagione».

Volontari in azione

Nel frattempo per la pulizia si sono attivati i soci di “Mari Nostru” che da metà agosto, grazie a una convenzione con il Comune, presidiano la zona e danno sostegno ai turisti, agli operatori e a tutte le persone che sbarcano nei due moli presenti (uno è galleggiante). «La pulizia era doverosa – spiega Luca Marci, presidente dell’associazione – vista la quantità di i rifiuti abbandonati nel tempo dai visitatori. Era comunque già in programma, in base agli accordi presi col Comune ripeteremo questa pulizia ogni due settimane. Ieri in un paio d’ore abbiamo portato via diciotto sacchi di rifiuti».

Sul posto nella giornata di domenica anche la Guardia costiera che ha fornito un supporto logistico e garantito la sicurezza delle operazioni. Sono inoltre stati avviati dei controlli che potrebbero portare – questa è la speranza – a identificare eventuali responsabili o, comunque, a porre un freno agli inquinatori. I rifiuti, una volta sbarcati, sono stati conferiti al porto «grazie – aggiunge Marci – alla disponibilità del direttore Amedeo Ferrigno».

Giornate ecologiche

Tra le rocce, il sentiero e i cespugli c’era un po’ di tutto: plastiche, bottiglie di vetro, cartacce, vestiti, ombrelloni e sdrai in quantità. «Appena possibile – dice ancora il presidente di Mari Nostru – organizzeremo delle giornate ecologiche in collaborazione con l’Area marina protetta non solo sull’isola ma in tutte le spiagge di Villasimius come facciamo ormai da vent’anni».

Nelle scorse settimane il problema dei rifiuti abbandonati per strada è stato sollevato da uno degli imprenditori più conosciuti di Villasimius, Fosco Valerio: con una lettera aperta ha invitato gli enti coinvolti e i cittadini a produrre il massimo sforzo per affrontare una emergenza che non è inferiore a quella degli incendi. «Non c’è più tempo da perdere – ha messo in evidenza Valerio – la situazione richiede un’azione immediata e coordinata per sensibilizzare la popolazione, educare i turisti e sanzionare coloro che commettono il reato di abbandono dei rifiuti».

