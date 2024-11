«Via i rifiuti dall’area dell’ex campeggio» 

«Rimuovere e ripulire dai rifiuti l’area dell’ex campeggio comunale di Plagemesu». La segnalazione è stata fatta da Antonello Casu, consigliere di minoranza a Gonnesa, che ha inviato al protocollo la richiesta indirizzata al sindaco, all’assessore all’Ambiente e all’assessore al Patrimonio e ai Lavori pubblici.

«Quello che doveva essere un luogo simbolo del turismo gonnesino, è diventato purtroppo un ricettacolo di rifiuti - dice Antonello Casu - in quello che resta delle vecchie strutture, così come nell’area interna e in quella adiacente al vecchio campeggio sono stati abbandonati tanti rifiuti, di diverse tipologie, ben nascosti tanto che non erano visibili questa estate, quando l’area viene utilizzata come parcheggio per i bagnanti». Il campionario segnalato da Casu è vasto, dai bustoni di spazzatura, alla solita plastica, ai materassi e tanti altri tipi di rifiuti, all’interno delle vecchie strutture o nascosti tra la vegetazione. «Tutti vorremmo vedere il campeggio di Plagemesu finalmente valorizzato nella sua destinazione originaria, cioè per l’accoglienza turistica - dice Casu - invece si è trasformato in un deposito di rifiuti. Chiedo all’amministrazione comunale che si faccia tutto il possibile per ripulire l’area e rimuovere i rifiuti». (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA