Via i rifiuti dal giardino di Nagasawa 

È stato ripulito dopo anni di incuria e degrado il "giardino zen", spazio verde vista mare nella baia di Porto Frailis. Gli operai comunali, su indicazione dell’assessorato all’ambiente, hanno recentemente messo mano al parchetto portando via erbacce, arbusti infestanti e rifiuti. Purtroppo infatti era consuetudine per tanti incivili andare a gettare rifiuti di ogni genere tra il verde. L'opera di riqualificazione ha fatto dunque riemergere l'opera “Giardino di Mirto”, di Hidetoshi Nagasawa, parte del museo Su logu de s'iscultura, artista che aveva trasformato nel 1997 questo spazio nella baia di Porto Frailis, in un luogo di sosta e meditazione. Riemergono così dalla vegetazione che ne aveva preso il sopravvento le installazioni in barre di granito e cumuli di terra che nel loro intento iniziale si fondevano. Diverrà un parchetto urbano con panchine e aree pic nic. (f. me.)

