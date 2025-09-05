Via i pitbull dal cortile della scuola 

Nessuno più in quella scuola, che sia personale o bambini che stanno per riprendere le lezioni all’istituto comprensivo “Giusy Devinu” in via Meilogu, sarà aggredito dai pitbull dell’uomo che occupa abusivamente l’ex casa del custode. E nessuno più dovrà barricarsi nel caseggiato per non essere sbranato da cani lasciati liberi di circolare nel cortile di una scuola pubblica. Tutti tranquilli, ma solo ora: gli animali sono a Nurri, in un canile, dopo il provvedimento di sequestro firmato dalla Procura della Repubblica ed eseguito dalla Polizia locale nel plesso del quartiere di Is Mirrionis. Proprio là dove, il 28 agosto, un’impiegata della scuola era stata aggredita da due pitbull, in seguito diventati tre perché ne era stato aggiunto un altro.

Soluzione tardiva

In questa vicenda talmente assurda da essere paradossalmente vera (un abusivo nell’ex casa del custode, tre cani aggressivi che girano minacciosi nei cortili delle scuole al Comprensivo), c’è il lieto fine, ma per ottenerlo si è atteso - assai colpevolmente - che accadesse il peggio. E il 28 agosto è successo all’impiegata morsa a una gamba, a un braccio e a un fianco nel cortile di una delle scuole raggruppate sotto la direzione didattica di Paola Angius, esasperata da tempo per via di questa situazione che la scuola, da sola, non poteva risolvere. E ieri mattina lì in via Meilogu, dove gli uffici sono aperti, ci si è potuti permettere il “lusso” di tenere il cancello pedonale aperto e lavorare normalmente: i cani erano già a Nurri e il personale della scuola, a partire dalla direttrice, si è chiuso nel mutismo più ostinato.

Il blitz della Polizia locale

Il clamore suscitato dalla notizia dell’aggressione, pubblicata da L’Unione Sarda, ha accelerato moltissimo le procedure e al Comune ne sono ben felici: quasi quanto nella scuola di via Meilogu. Per Giulia Andreozzi e Luisa Giua Marassi, assessore rispettivamente all’Istruzione e all’Ecologia urbana, è grande la soddisfazione «per l’intervento della Polizia locale e degli altri servizi comunali coinvolti, che restituisce tranquillità alla comunità scolastica, specie in vista della riapertura delle scuole per il nuovo anno».

Le prossime mosse

Portati via i tre pitbull che - come da loro istinto - hanno considerato gli ampi cortili delle scuole come territorio da difendere, resta la questione dell’occupazione abusiva dell’ex casa del custode: il personale scolastico dice che va avanti ormai da tempo senza che nessuno intervenga, fino a giungere ai tre pitbull liberi di circolare (e aggredire) nei grandi cortili. «La volontà del Comune», aggiungono le assessore Andreozzi e Giua Marassi, «è procedere su questa strada intervenendo sulle situazioni di abusivismo presenti in città, come accaduto nei giorni scorsi per piazza Medaglia Miracolosa». Sgomberati i cani, a quanto sembrerebbe di capire, in via Meilogu il lavoro non è considerato concluso.

