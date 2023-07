«Via i passaggi a livello entro l’autunno» 

A Serramanna si avvicina la data della chiusura definitiva dei passaggi a livello della ferrovia. I lavori di completamento e messa in sicurezza delle opere collaterali al raddoppio ferroviario (tunnel sotto la stazione, sottopassi pedonale e ciclabile, cavalcaferrovia di via Dell’Angelo, circonvallazione, destinati a prendere il posto dei passaggi livello di viale Matteotti, via Torino e via Parrocchia, nel collegamento tra le due parti del paese divise dai binari), viatico per la presa in carico da parte del Comune di Serramanna, sono in dirittura d’arrivo.

Il sindaco

«Sta procedendo tutto secondo le previsioni: al massimo entro il mese di ottobre i lavori dovrebbero essere conclusi. Ferrovie deve consegnarci tutto, perché ha premura di chiudere e anche noi», afferma il sindaco di Serramanna Gabriele Littera. Il primo cittadino, dal suo insediamento avvenuto a fine 2021, ha impresso una svolta ai rapporti con Rfi, in passato caratterizzati da un lungo braccio di ferro giudiziario (il Comune, con l’allora sindaco Sergio Murgia aveva sempre rifiutato la presa in carico delle opere, considerate non sicure) sfociato nel ricorso al Tar (respinto) da parte della società del gruppo Ferrovie che forte del fine lavori, come da progetto, risalente al 2012, chiedeva la chiusura dei passaggi a livello. Comune e Rfi hanno deposto le armi, legali, e avviato un tavolo di trattative per definire l’annosa questione. Gabriele Littera fa il punto della situazione. «I sottopassi ciclabile e pedonale di via Matteotti sono tecnicamente pronti a essere presi in carico. Di recente sono stati installati tutti i punti luce del sovrappasso di via dell’Angelo, e ho verificato le pratiche in ufficio tecnico per la richiesta per l’allacciamento e predisposto il cavidotto per l’alimentazione degli stessi punti luce: anche questa opera quindi dovrebbe essere vicina alla consegna», elenca il sindaco Littera, che passa in rassegna l’opera più importante: il tunnel carrabile che collega il piazzale della stazione con via Svezia.

Il tunnel

«I lavori al sottopasso sono stati eseguiti al 90 per cento. È stato tinteggiato, illuminato, piastrellate le scale, e dovrebbe essere pronta anche l’installazione del gruppo elettrogeno che deve alimentare il sistema alternativo di pompaggio delle acque piovane in caso di black-out». Littera aggiunge: «A ottobre o novembre, vedremo: è certo che siamo agli sgoccioli di questa lunga e tormentata relazione con Ferrovie, che speriamo prosegua in maniera proficua».

