Via i pali dell’Enel, i cavi vengono sotterrati 

Resteranno chiuse al traffico via San Mauro e via Giacomo Leopardi causa lavori che interessano la linea elettrica. La limitazione del traffico veicolare riguarda per il momento la giornata di lunedì 20 marzo dalle 8 del mattino fino alle 17. Enel Distribuzione sta continuando ad intervenire in paese per la dismissione della linea aerea. I lavori saranno segnalati con apposita segnaletica e sarà poi la stessa società a comunicare la fine dell’intervento. Questo tipo di pratica è sempre più diffuso: i cavi vengono messi sottoterra seguendo delle apposite regole riguardanti per esempio la profondità, la dispersione del calore e hanno come obbiettivo l’eliminazione dei cavi volanti, sicuramente meno costosi ma anche più impattanti sull’ambiente.

Si sono invece appena conclusi i lavori relativi ad un tratto di viale Regina Margherita che a breve sarà riaperta al traffico. In questa parte di strada è stata fatta la manutenzione del lastricato che stava dando dei problemi sia al traffico veicolare, sia a quello pedonale. Uno dei tanti interventi previsti dall’amministrazione su l patrimonio comunale. Un progetto di circa 300 mila euro di avanzo di amministrazione che saranno investiti per i mezzi comunali, per le acque bianche, per la viabilità interna ed esterna e altro.

