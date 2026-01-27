Via i new jersey, sollievo per i commercianti 

La viabilità a Samassi comincia a trovare una definizione. Dopo la riapertura del doppio senso di marcia, all’inizio di questa settimana sono state rimosse anche le barriere new jersey che dividevano la carreggiata all’ingresso del ponte in direzione stazione, all’intersezione tra via Roma e via Gobetti. Con l’eliminazione delle barriere è stata ripristinata la svolta a sinistra per i veicoli provenienti dal ponte, che ora potranno accedere alla via Gobetti.A beneficiarne sono soprattutto i residenti e le attività commerciali di via Gobetti, che avevano risentito in modo significativo delle modifiche alla viabilità, in particolare nelle prime fasi dei lavori.

«Il fatturato era sceso, la situazione era diventata critica», racconta Eleonora Dessì, commerciante. «Ora, senza le barriere, finalmente si potrà tornare alla normalità. Le persone dovranno però riabituarsi alla nuova situazione, soprattutto chi arriva dalla circonvallazione di Serramanna».Abituarsi è infatti la parola chiave. Non sono mancati nell’ultimo mese alcuni incidenti all’incrocio, complici la rimozione del semaforo, il ripristino del doppio senso di marcia e una segnaletica che, insieme alle barriere temporanee, ha reso la lettura della strada meno immediata agli automobilisti.

