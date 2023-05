«Via i minori dal carcere costruito per i boss» 

«Voglio verificare le condizioni in cui versa questa struttura realizzata negli anni Settanta come carcere di massima sicurezza - spiega Della Vedova -, che credo sia totalmente inappropriata per accogliere ragazzi. Dobbiamo trovare un’altra soluzione più adatta al percorso rieducativo dei minori. A loro, al di là del lavoro di operatori e volontari, devono essere garantite la socializzazione, la formazione in ambienti idonei e sani. So bene che l’edificio, soprattutto nella parte detentiva, attende da anni una ristrutturazione, ecco perché dobbiamo sollecitare un intervento».

Ad accompagnarlo Nicola Carboni di Più Europa Cagliari. Obiettivo? Trovare una soluzione immediata alle criticità e «in particolare un suo trasferimento in un contesto urbanizzato e più adeguato a un istituto detentivo per minori», grazie anche al confronto che avrà con i sindaci di Settimo San Pietro e Quartucciu, la direzione e gli operatori.

«Il carcere minorile di Quartucciu? È totalmente inappropriato per accogliere ragazzi». A dirlo è Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa, che oggi pomeriggio visiterà la struttura penitenziaria di su Pezzu Mannu per toccare con mano la realtà che circonda i detenuti, gli operatori e gli agenti.

Il deputato

«Chiediamo che il dipartimento trovi una sistemazione più adeguata a quelle che sono le esigenze di rieducazione e proprie di un istituto minorile – aggiunge Carboni -. La struttura richiede immediati interventi manutentivi che il Ministero, pur essendosi impegnato a realizzarli ancora non ha fatto nulla, probabilmente a causa delle difficoltà a trovare un altro stabile adeguato dove poter spostare i giovani ospiti».

L’isolamento

Ma c’è anche un'altra criticità che ha attirato l’attenzione della politica: l’isolamento della struttura. Fino a oggi, infatti, nessuno ha realizzato un trasporto pubblico che consenta ai ragazzi, alle loro famiglie e agli operatori, di spostarsi in sicurezza e poter svolgere serenamente attività fuori da quelle mura. Da qui la necessità di dialogare con i sindaci del territorio per capire quali azioni stanno mettendo in campo per spezzare l’isolamento del cercere di Su Pezzu Mannu.

«Con l’Arst, con i Comuni e il dipartimento come Più Europa ci stiamo impegnando ormai da diversi mesi – dicono Delal Vedova e Carboni -, ma ancora l'istituto non è servito funzionalmente dal sistema del trasporto pubblico locale, nonostante le numerose richieste avanzate dagli operatori e dalle associazioni che lì lavorano e svolgono attività. Come è pensabile che un istituto minorile resti isolato dal contesto urbano? Non è ammissibile.

