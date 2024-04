Via i mezzi pesanti dalle strade 

Il transito dei mezzi pesanti diretti al supermercato creano problemi alla viabilità e danneggiano auto e abitazioni. Dopo una serie di proteste da parte dei residenti della zona sfociate anche in una raccolta di firme fatta pervenire agli uffici competenti del Comune, l’amministrazione corre ai ripari e tramite un’ordinanza vieterà il transito dei mezzi oltre le tre tonnellate e mezzo nelle vie Metalla, Argentaria e Venezia.

I residenti

«Da anni denunciamo una situazione divenuta insostenibile e potenzialmente pericolosa. - racconta Giampiero Atzori, residente nei pressi di via Fadda, luogo dove è ubicato il supermercato - I grossi mezzi che approvvigionano l’attività commerciale il più delle volte passano per delle strade che non sono state progettate per accogliere quel genere di viabilità». Transitando per via Argentaria arrivano di fronte ad una cabina elettrica presente in una biforcazione con viale Vittorio Veneto e «a causa dello poco spazio di manovra, sono costretti ad entrare contromano per immettersi in via Terni e raggiungere via Fadda. Creano non solo dei potenziali pericoli, ma spesso anche dei danni alle auto parcheggiate nei pressi. La mia e quella di una vicina di casa sono state danneggiate. È doveroso intervenire per non permettere il passaggio dei grossi mezzi in questa zona».

Il tragitto

Danni alle auto ma non solo, il tragitto compiuto è talmente inadeguato che in alcuni casi i furgoni hanno procurato delle lesioni alle facciate di alcune abitazioni: «È accaduto che durante le manovre alcuni di questi mezzi pesanti abbiano danneggiato facciate e balconi di edifici privati. - spiega l’assessore alla Viabilità Francesco Melis - Non possiamo permettere si continui così, pertanto si è reso necessario emettere un’ordinanza che vieta il transito dei mezzi che superano le 3 tonnellate e mezza nelle intersezioni fra via Metalla e via Argentaria e ancora fra via Argentaria e via Venezia. In quest’area per raggiungere la destinazione sono presenti delle curve e delle sporgenze che ostacolano il corretto deflusso dei veicoli in questione». I percorsi confacenti per raggiungere il supermercato esistono e i divieti di transito che verranno presto installati obbligheranno i conducenti a non optare per quelle alternative che secondo l’assessore Melis: «non sono delle vie considerate idonee per la percorrenza di mezzi pesanti. Su questo non transigeremo, esiste un tracciato che consente di arrivare al supermercato senza alcun intoppo. Sul rispetto delle nuove prescrizioni avvieremo degli accurati controlli e procederemo con il sanzionare chi non rispetterà i nuovi divieti».

RIPRODUZIONE RISERVATA