Via i guantoni per la toga: Goddi dice addio al ring 

Una pozza di sudore e un’enciclopedia del riscatto. Si potrebbe riassumere così la vita di Alessandro “Highlander” Goddi, pugile nuorese (di adozione) autore di epiche battaglie (quello con Lorenzo Cosseddu per il titolo italiano,nel 2014) e di match sfortunati (quello con il polacco Szeremeta per l’europeo nel 2018) che a 35 anni dice basta. Dopo più di vent’anni di pugilato, di cui tredici di professionismo, l’ex campione italiano e intercontinentale dei pesi medi lascia al termine di una carriera da 37 vittorie e 5 sconfitte su 43 incontri disputati che lo ha visto due volte protagonista sul ring per il titolo europeo. «Sfilo i guantoni perché oggi la mia priorità è la famiglia, mia moglie Laura e i miei due figli», dice. «Il pugilato è stato tutto per me, mi ha fatto diventare l’uomo che sono oggi. Ma adesso, anche per il rispetto che nutro per questa disciplina, è arrivato il momento di dire basta. Di dedicarmi esclusivamente ai giovani che alleno in palestra a Nuoro da un po’ di tempo e tornare e sui libri per prendere la laurea in Giurisprudenza», aggiunge.

La carriera

Dopo un’adolescenza un po’ brada, Alessandro Goddi (Murgia di cognome, nella prima parte della vita) ha trovato nella boxe il riscatto. «Mi ha allontanato da cattivi pensieri, mi ha insegnato una disciplina che oggi trasmetto ai giovani che seguo in palestra», dice. «Ma senza mia moglie e mio suocero, che mi hanno sempre sostenuto non avrei potuto fare la carriera che ho fatto». Nei ringraziamenti trovano spazio Michele Spina, «con cui ho iniziato a tirare pugni quando vivevo con i miei nonni, e mi ha trasmesso l’amore per la boxe», Franco Lilliu e Pino Defraia, «che mi hanno accolto nei momenti difficili», l’Ap Sardegna del presidente Marongiu, la famiglia Martis di Sarroch «che mi ha seguito fino al tricolore tra i pro», la Villacidro Boxe, Manuel Marras, Tore Erittu e Simone Maludrottu. Menzione speciale per Tore Fanni, «che mi allenava da ragazzino e che ha sempre avuto ragione: mi diceva che ci vuole più coraggio a dire basta che continuare a combattere». Yogi Berra lo diceva meglio: quando arrivi a un bivio, prendilo. ( ma.mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA