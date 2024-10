Via i dissuasori, la piazza si trasforma in un parcheggio 

Tolti i dissuasori, torna il caos in piazza Santa Maria. I paletti in ferro che vietavano l’accesso alla piazza pedonale, erano stati rimossi per consentire l’allestimento del palco per la festa di Santa Maria nella prima settimana di settembre. Smontato il palco però non sono mai stati rimessi al loro posto e così nella piazza le auto sfrecciano a tutta velocità con il rischio di investire i pedoni, e lo spazio viene utilizzato come un parcheggio improvvisato. Non solo: nei giorni scorsi la ditta Avr che si occupa della manutenzione del verde in città, ha rimosso gli alberi rinsecchiti che si trovavano al lato della piazza, così adesso anche da quella parte ci sono varchi enormi dove poter passare con le auto e accedere alla piazza pedonale.

«Passo qui tutti i giorni per andare a comprare il pane» dice Salvatore Follesa 85 anni, «c’è il cartello che indica il divieto di accesso e che la piazza è pedonale ma non importa niente a nessuno. Hanno tolto i dissuasori e passa chiunque e anche ieri mi stavano per mettere sotto». Di fianco a lui Felice Perra 89 aggiunge, «mi chiedo perché non abbiano rimesso i dissuasori ma come si deve, non come prima che erano così distanziati che le auto ci passavano lo stesso. E poi dovrebbero metterli anche ai lati dove hanno tolto gli alberi». Tra l’altro i paletti in ferro erano stati riposizionati dopo che erano stati rubati.

