«Via i dehor tra 2 anni, giusto così» 

Nato per fare chiarezza, il regolamento sui dehor continua a suscitare discussione. Quello che in commissione sembrava un fronte compatto tra associazioni di categoria, artigiani e consumatori uniti sull’idea dei sei mesi per adeguare le strutture di tipo 2 (i dehors chiusi con pedane, destinati a scomparire dal centro storico) si è incrinato proprio alla vigilia del voto in Aula.

La svolta

Confcommercio ad esempio ha scelto di sfilarsi, chiedendo tempi più lunghi e aprendo la strada alla proroga biennale poi approvata in Consiglio comunale attraverso un emendamento, grazie ad un’intesa trasversale tra opposizione e parte della maggioranza. Un dietrofront che Adiconsum, per bocca del segretario regionale Giorgio Vargiu, ha bollato come «epilogo ridicolo» che rischia di alimentare «la concorrenza sleale tra gli esercenti». Di segno opposto la reazione dell’associazione dei commercianti che rivendica di aver contribuito a un risultato più sostenibile per gli operatori. «Regolamentare era doveroso – osserva il presidente, Nando Faedda – ma togliere tutto dall’oggi al domani avrebbe significato desertificare il centro. È vero, molte strutture non sono gradevoli alla vista, ma serve un lasso di tempo per permettere agli esercenti di adeguarsi senza soccombere».

Il chiarimento

A chiarire il cambio di rotta è la direttrice Sara Pintus, che racconta di una decisione maturata anche a causa delle incertezze di un iter troppo lungo: «Gli stessi operatori, che inizialmente ci avevano chiesto di spingere per una linea dura, si sono ricreduti. Hanno visto troppe serrande abbassarsi in questi mesi e hanno temuto che un’applicazione immediata del regolamento potesse dare il colpo di grazia».

Nella nota inviata all’amministrazione l’8 settembre Confcommercio metteva nero su bianco la propria posizione: l’Articolo 19 del regolamento, con l’obbligo di adeguamento in sei mesi, «potrebbe creare ulteriori difficoltà economiche anche agli esercenti il dettaglio». Per questo l’associazione chiedeva di rivedere la tempistica, proponendo che i dehors di tipo 2 restassero «fino alla naturale scadenza della loro concessione». Una soluzione che, di fatto, avrebbe lasciato la “patata bollente” alla politica, visto che sulle concessioni la confusione è tanta.

Altre richieste

Tra le richieste, «l'immediata applicazione del regolamento a tutte le nuove richieste» e il rispetto della finestra di sei mesi per l'adeguamento di tavolini e ombrelloni.

Non ha invece trovato spazio un altro punto caro ai commercianti: limitare i dehor per attività come gelaterie, panetterie e pizzerie al taglio, consentendo solo panche e tavolini d’appoggio senza sedie, per scongiurare la trasformazione in veri e propri pubblici esercizi.

La tempistica

Il regolamento, intanto, è stato pubblicato. La “rivoluzione” per i dehor di tipo 2 si compirà solo nel 2027, ma i primi segnali si vedranno già da metà ottobre, quando i vigili urbani saranno chiamati a controllare l’occupazione del suolo pubblico da parte di tutti i locali cittadini e il rispetto delle regole più immediate per quanto riguarda tavolini e ombrelloni ad esempio.

