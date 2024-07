«Via i cancelli entro due giorni» 

Due giorni di tempo per buttare giù i cancelli e consentire l’accesso al mare. Ad intimarlo alla società Turieco Srl (sede a Roma) che gestisce l’albergo a 4 stelle “Torre Salinas” sul mare, appunto, di Torre Salinas, è il Comune con un’ordinanza firmata dall’ingegnere capo Paolo Alterio. Ordinanza predisposta su indicazione del Consiglio comunale dopo che la società lo scorso mese – tra la sorpresa e lo sconcerto dei cittadini – aveva sbarrato l’accesso con cancelli e fioriere.

L’ultimatum

«La chiusura dell’accesso pedonale - viene riportato nel documento - oltre a configurare i presupposti per la contestazione di un reato edilizio, costituisce un impedimento al libero accesso pubblico al tratto di spiaggia utilizzato da sempre pacificamente dai frequentatori del tratto di litorale in località Torre Salinas». Tanto più che il rilascio della concessione edilizia (2014) conteneva una prescrizione speciale: garantire lo storico accesso al mare. È dunque necessario «intervenire a tutela di un pubblico interesse generale». Per sbloccare la situazione «occorre un atto prontamente risolutivo», in grado cioè «di reintegrare, nel pieno della stagione balneare, la collettività, spogliata ingiustamente nell’utilizzo del suddetto bene, eliminando ogni impedimento al libero transito delle persone e mezzi, compresi quelli di soccorso, antincendio e di protezione civile, da e verso il mare».

L’ordine, alla fine, è quello di «ripristinare l’accesso pedonale alla spiaggia entro il temine perentorio di 2 giorni dalla notifica dell’ordinanza», e cioè entro oggi o – al massimo – domani. In caso contrario «si procederà al ripristino forzoso dell’accesso alla spiaggia con il recupero delle spese sostenute dall’amministrazione».

Lo scontro

Si prospetta, insomma, un duro scontro tra il Comune e la società che gestisce l’hotel. Uno scontro paradossale dal momento che l’albergo è di proprietà della Curia: i terreni dove sorge furono infatti donati alla chiesa alla fine degli anni ‘50 da don Maurizio Sulis per farne una colonia marina e consentire a tutti – in particolare ai bambini poveri – di poter andare al mare. Colonia che funzionò per tanti anni prima del declino e della decisione della stessa Curia di trasformarlo in hotel e cederlo in gestione per almeno trent’anni (la vendita, dal momento che si tratta di una donazione, non è consentita). E così, da colonia per bambini poveri ecco l’hotel solo per chi la vacanza se la può permettere. Non solo – questa la beffa finale – la formula dell’hotel è quella “only adults”: tutti, insomma, tranne i bimbi. La Turieco ha a disposizione 60 giorni per fare ricorso: nel frattempo il passaggio dovrà comunque essere riaperto.

