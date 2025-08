Via Guido Rossa, primo trasloco 

A oltre due mesi dall’incendio che, in via Guido Rossa, a Guspini, ha reso inagibili cinque appartamenti costringendo altrettante famiglie ad adattarsi ad alloggi temporanei, uno dei nuclei coinvolti ha dato il via nei giorni scorsi al trasloco dei mobili. Una svolta resa possibile dall’ufficializzazione, da parte di Area, dell’assegnazione di nuovi appartamenti agli alle cinque famiglie coinvolte: di queste, solo due (Cireddu e Usai) hanno accettato il trasloco.

Pietro Cireddu ha provveduto, a sue spese, a trasferire i suoi averi dal quinto al secondo piano dello stesso palazzo. Gli altri dovranno aspettare il disbrigo delle lungaggini burocratiche che stanno dilatando i tempi di consegna degli appartamenti alle famiglie sfollate: Area deve prima verificare l’agibilità dei nuovi appartamenti facendo controlli e adeguamenti per garantire la sicurezza. Le famiglie, di molte delle quali fanno parte anziani con invalidità e problemi di salute, due dei quali costretti a letto, attendono con ansia una nuova sistemazione.

La lunga storia di peripezie iniziata il 2 giugno scorso in seguito a un furioso incendio divampato al sesto piano del palazzo di via Guido Rossa. Il fuoco aveva fatto crollare un’ampia porzione di pavimento all’interno del piano sottostante con l’abbondante fuoriuscita di acqua dagli impianti idrici, producendo l’allagamento del quinto piano.

Tra quanti rifiutano la nuova assegnazione c’è Nicola Peis, 45 anni: «Abito in un appartamento con mia madre Maria Corda, 80 anni», racconta. «Abbiamo rifiutato l'appartamento che ci ha proposto Area perché non era nel nostro palazzo ma un po’ distante, in via Alessandrini. Il trasloco avrebbe una spesa di non poco conto, da pagare a una ditta specializzata. Inoltre ci saremmo dovuti accollare i costi delle nuove utenze: per acqua e corrente avremmo dovuto fare un nuovo allaccio e pagare una nuova voltura. Abbiamo preferito prendere in affitto, momentaneamente, una casa ammobiliata che paghiamo noi in attesa che Area faccia i lavori».

La madre di Peis è molto stressata a causa della situazione di precarietà in cui si ritrova da due mesi: «Soffre al cuore e ha problemi alle gambe», sottolinea il figlio. Sono nelle stesse condizioni Iolanda Murgioni, 91anni, e Ida Saba, 92, che abita insieme alla figlia Anna Pellegrini e al nipote Mattia Sanna. Il disagio delle famiglie sfollate è destinato a durare ancora, malgrado Area abbia dato disposizione ai tecnici di verificare la disponibilità di altri appartamenti da assegnare che comunque, prima di essere consegnati per la residenza, devono essere adeguati con opportuni lavori.

