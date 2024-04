Via Guido Rossa, buche e degrado 

Un rione dimenticato. Oltre alle case popolari che versano in condizioni critiche (per le quali sono state inviate numerose segnalazioni ad Area), in via Guido Rossa, a Guspini, le strade sono segnate da varie buche, con asfalti e marciapiedi in dissesto. Tra i residenti cresce la protesta e la richiesta di interventi immediati: la zona è sempre più abitata da anziani e da persone con problemi di mobilità. I lavori da parte del Comune sono in programma, ma ora la zona si trova in una condizione che non consente di passeggiare normalmente, soprattutto a chi ha problemi motori o a chi utilizzano sedie a rotelle o deambulatori perché rischiano di cadere.

La denuncia

«Ho serie difficoltà per uscire e rientrare a casa senza correre il rischio di cadere tra quelle buche ormai enormi», dice Caterina Melis, 75 anni, che si muove con un deambulatore. Non è la sola. «Sono tante le persone anziane e con disabilità che in strada chiedono aiuto negli attraversamenti o per salire sui marciapiedi, perché corrono il rischio di cadere o ribaltarsi. Proprio qualche giorno fa ho soccorso la signora Melis perché aveva difficoltà in mezzo alle buche. Tutto questo a causa dell’incuria di chi ha la responsabilità di tenere le strade in uno stato civile. Non vediamo interventi da molti anni», racconta, Gianni Luigi Cau, un altro residente del quartiere. Marcello Pistis, consigliere comunale del gruppo di minoranza, dice: «Abbiamo segnalato numerose volte la situazione, non solo asfalti completamente dissestati, ma anche marciapiedi impraticabili soprattutto per anziani e disabili. Da anni chiediamo interventi straordinari e speriamo che le tante risorse pubbliche disponibili in questa fase storica vengano utilizzate in maniera risolutiva». Marcello Serru, assessore ai Lavori pubblici, spiega: «A breve cominceranno i lavori di sistemazione momentanea delle buche grazie alla fornitura di materiale acquistato qualche giorno fa e, inoltre, nel bando del valore di 500mila euro per lavori alle strade urbane, è previsto un intervento anche in una parte di via Guido Rossa».

Gli alloggi

«Dall’ultima segnalazione inviata ad Area non è successo nulla e noi residenti delle case popolari viviamo una situazione preoccupante. Temiamo per la stabilità dell’edificio», continua Cau. Luciano Scanu, altro residente, aggiunge: «Sono sempre presenti le ringhiere in ferro in via di cedimento, gli infissi fatiscenti che non svolgono più la funzione di isolamento e gli intonaci distaccati». Le tante crepe, che sono visibili sia dall’esterno che dall’intero dell’edificio, preoccupano tutti. «Area dovrebbe intervenire prima che sia troppo tardi perché il quartiere merita una serie di interventi volti a rendere decoroso l’ambiente urbano e restituire dignità alle tante famiglie che vi abitano», conclude l’assessora comunale all’Edilizia pubblica residenziale Stefania Atzei.

RIPRODUZIONE RISERVATA