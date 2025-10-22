VaiOnline
Guspini.
23 ottobre 2025 alle 00:26

«Via Gramsci, serve più sicurezza» 

Ancora problemi per la nuova rotatoria all’ingresso di Guspini: il gruppo di minoranza Impari ha presentato un’interrogazione in Consiglio comunale sull’opera considerata importante ma non priva di criticità, con la richiesta di posizionare delle bande sonore. I consiglieri hanno osservato che la struttura non è stata realizzata «in maniera simmetrica o uniforme, con uguale raggio di curvatura», e che ciò può consentire ai veicoli provenienti dalla Statale, diretti verso il centro abitato, di «affrontarla senza rallentare, riducendo così la sicurezza».
L’assessore ai Lavori pubblici Marcello Serru ha risposto che la rotatoria è stata progettata «secondo norma» e che i lavori, suddivisi in due lotti, prevedono nella seconda fase diversi interventi tra cui l’impianto di illuminazione pubblica dal termine di via Gramsci fino al confine con la competenza Anas e ulteriore segnaletica, l’installazione di «occhi di gatto», e se le risorse lo permetteranno, l’introduzione di dissuasori elettronici di velocità. Il consigliere Marcello Pistis, accogliendo positivamente il potenziamento dell’illuminazione, ha ribadito la necessità di ulteriori misure di moderazione del traffico perché, trattandosi di un lungo rettilineo con dislivello, soprattutto la notte moderatori di velocità e bande sonore sarebbero stati fondamentali per prevenire incidenti dovuti all’alta velocità. ( g. g. s. )

