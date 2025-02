Via Gramsci, segnali di ripartenza 

Via Gramsci ieri la via commerciale per eccellenza della città, oggi un concentrato di serrande abbassate e vetrine disadorne. Eppure qualcosa sembra muoversi e qualcuno non si vuole arrendere, convinto che si possa tornare ai tempi passati, quando anche solo passeggiare nella via centrale del centro minerario era difficile per via della tanta gente che faceva la spola da un negozio all’altro.

La scommessa

In questo ultimo periodo si intravedono lavori di attività di prossima apertura, di qualcuno che ancora ci vuole provare. È il caso di un negozio di infissi che si affaccia nella parte centrale della via. Il giovane titolare Federico Atzeni è convinto: «Si tratta di una scommessa vincente. Sono stato fuori per vent’anni ma non mi sono voluto arrendere al triste destino in cui sembrava dover soccombere il centro città. Sono assolutamente convinto invece che via Gramsci rappresenti ancora una risorsa incredibile per lo sviluppo economico. La nostra scelta non è un azzardo ma figlia di una convinzione: Carbonia deve rinascere e il commercio è uno strumento indispensabile per la risalita».

A pochi metri di distanza c’è anche un'altra attività nata non da tantissimo, che crede nella svolta. Carola Bove, professione barista, ha aperto quando la via era completamente deserta: «Ci abbiamo scommesso due anni fa è oggi siamo ancora qua più convinti di prima. Tutto si può far rinascere se ci si ci crede. Noi speriamo che tanti altri decidano di scommettere e contribuire ad aprire una nuova stagione per via Gramsci». Dello stesso avviso la pizzaiola Claudia Lecca. Il suo locale ha aperto i battenti nell’agosto 2024: «Il lavoro c’è, se si offre un buon prodotto la gente risponde in maniera positiva e si crea un po’ di movimento. C’è bisogno della collaborazione di tutti, compresa l’amministrazione comunale, a cui chiediamo per esempio che per la prossima stagione estiva reinserisca via Gramsci nella programmazione degli eventi, come per esempio Nottinsieme».

Gli investimenti

Poi c’è anche chi non si arrende, anzi rilancia. È il caso di Erica Fanni titolare di uno storico e omonimo negozio di abbigliamento che si trova in uno dei locali del vecchio palazzo di proprietà dell’Inps: «Dal centro non mi manda via nessuno, stare qui è una scelta. Potevo andare altrove e invece ho deciso di rimanere e un anno e mezzo fa circa ho fatto la scelta di acquistare il locale. Il centrò città, nonostante qualcuno la pensi diversamente, è sempre stato qua e qua deve rimanere». Per Michele Stivaletta, assessore alle Attività produttive il giudizio non può che essere positivo: «Stiamo lavorando ad un progetto per il rilancio del centro, dedicando spazio economico anche tramite dei fondi di sviluppo territoriali che vedranno investimenti materiali e immateriali, come ad esempio la riqualificazione del mercato civico, il sistema delle piazze e gli incentivi alle imprese».

RIPRODUZIONE RISERVATA