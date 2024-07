Via Gramsci, lunga tavolata con un migliaio di commensali  

La seconda edizione della “cena del villaggio” è stata ancora un successo. Circa 900 i mogoresi che hanno raccolto l’invito a presenziare al momento di aggregazione. La via Gramsci, strada principale del paese, si è trasformata in una lunga tavolata che per diverse ore ha visto insieme e divertirsi piccoli e grandi.

Si è confermata vincente l'idea della farmacista Anna Boccia sposata da Comune, Pro Loco e associazioni locali, allo scopo di unire e coinvolgere centinaia di persone. «Se l’intento era quello di creare condivisione e allegria – afferma Anna Broccia- la serata è stata veramente speciale e gioiosa. Questa atmosfera si respirava nell’aria, ma la cosa bella era la presenza di tantissimi giovani e bambini che animavano la strada, che un tempo tutti i giorni era piena di persone. Chi ha aderito si è portato il piatto, le stoviglie e il bicchiere da casa. Anche questo un segnale controcorrente, visto che siamo abituati all’uso e getta. Si potevano ammirare tante tavolate con tovaglie in pizzo, candele, fiori. Era un ottimo colpo d’occhio»..

Erano presenti all’evento anche il sindaco Donato Cau, il parroco don Massimiliano Giorri. Moltissimi poi hanno aderito all’iniziativa di indossare un capo bianco come segno di rinascita. Particolarmente apprezzata una tavolata arricchita dalle tovaglie con i colori simbolo della pace. Visto il gradimento e la partecipazione, non è difficile ipotizzare che l’iniziativa sarà riproposta anche nel 2025. ( s. c. )

