Via Gramsci, il salotto vuoto 

Serrande che continuano ad abbassarsi, vetrine sempre più impolverate, strade deserte e marciapiedi sempre più vuoti e desolati. Questa è l’attuale cartolina di ciò che continua a essere via Gramsci, sino a qualche decennio fa salotto buono e polmone commerciale della città. Oggi la desolazione sembra prendere il sopravvento senza far intravvedere soluzioni all’orizzonte. Eppure qualche commerciante non si arrende, resiste e suggerisce al Comune idee per vedere nuovamente la via principale affollata di gente.

I commercianti

Corrado Di Bartolo, che da circa trent’anni presidia il centro cittadino con la sua attività commerciale, ha le idee chiare: «Il crollo del centro è iniziato quando si è deciso di trasferire l’area commerciale verso la periferia, via Roma, via del Minatore. Da quel momento le serrande hanno iniziato a chiudere una dopo l’altra e piano piano si è arrivati alla situazione attuale». L’imprenditore avrebbe qualche suggerimento per l’amministrazione comunale: «Per esempio ridurre Imu, Tari – sottolinea - o magari esentare i futuri nuovi commercianti per i primi anni, pensare un'attività di promozione collettiva delle attività commerciali del centro e intervenire per una riduzione degli affitti dei locali che stanno diventando insostenibili». Diversa l'analisi, ma simili le soluzioni per Pippo Oliva, storico commerciante: «Non ho mai pensato che la nascita dei centri commerciali sia stata la causa della morte del centro città. Penso invece le motivazioni siano da ricercare nello spostamento verso la periferia di alcuni servizi, come per esempio le scuole o il trasferimento o ridimensionamento di alcuni sportelli istituzionali. Questo ha provocato la perdita di un importante traffico umano, riducendo la possibilità dei commercianti di promuovere la propria merce». Le soluzioni non sono però impossibili: «I titolari degli immobili dovrebbero fare una politica congiunta di riduzione degli affitti e il Comune dovrebbe incentivare i nuovi commercianti attraverso l’esenzione da Imu, Tari e suolo pubblico».

Gli affitti

Non si distacca di molto un altro storico imprenditore, Luciano La Mantia: «Bisogna abbassare gli affitti e dare spazio alla nascita di nuove attività rivolte in particolare al mondo giovanile. Solo così il centro tornerà a essere quello di una volta. Serve il sostegno dell’amministrazione comunale». Il sindaco Pietro Morittu non si sottrae al dibattito: «Dentro il progetto di riqualificazione del centro, che verterà principalmente sul mercato e sulla zona del mercato e delle piazze Matteotti e Ciusa, è previsto un successivo sviluppo sulla via Gramsci, dove prevediamo ampie risorse da destinare agli incentivi alle imprese e alla formazione imprenditoriale. Voglio sottolineare, inoltre, che qualche tempo fa abbiamo inviato una lettera ai proprietari delle serrande invitandoli a provvedere alla manutenzione e pulizia delle vetrine e degli stabili stessi».

