«Via Gramsci, da salotto a deserto» 

Serviva un anello, un profumo o un portafogli da regalare alla moglie o al marito? Un abito per presenziare a un matrimonio? Uno stereo per premiare i figli per una promozione o un bar dove fermarsi a chiacchierare con amici? Fino ai primi anni 2000 a Carbonia era molto semplice: bastava percorrere via Gramsci e ogni desiderio era presto esaudito.

Il cambiamento

Oggi tutto è cambiato, ad accogliere i potenziali clienti ci sono pochi coraggiosi commercianti in mezzo a oltre 70 vetrine abbandonate. Circa un mese fa, con la scomparsa di Luisella Usai, titolare storica della boutique “Marcella” si è quasi definitivamente spenta una generazione di commercianti che hanno contribuito a fare di Carbonia e di via Gramsci il centro commerciale della città e del territorio. «Oggi non è più come un tempo. Carbonia non la riconosco, il commercio di un tempo non esiste più – afferma Carmen Cossu, figlia dei titolari di una storica gioielleria – prima c’era entusiasmo, eravamo tutti più ambiziosi. Si entrava nei negozi e si chiacchierava con i titolari, oggi si entra si compra e si va via». Più o meno simile l’impressione di Rossana Verniani, figlia di Elvio, titolare di un conosciutissimo negozio di elettrodomestici nonché storico presidente del Carbonia Calcio: «Mio padre, come tanti altri, era partito da zero, creando passo dopo passo un piccolo impero – racconta – Oggi tutto è cambiato, uscire in via Gramsci è una tristezza. Sicuramente l’apertura dei grandi centri commerciali in periferia e il prezzo degli affitti ha contribuito alla fine di un’epoca. Anche il rapporto commerciante cliente e cambiato, tutto è molto più impersonale».

I giovani

La via Gramsci anni ’80-’90 era anche una fiumana di gente, in particolare ragazzi e ragazze che passavano il loro tempo facendo le cosiddette “vasche”. Per Piero Porcu, figlio di Pasquale titolare di un’altra gioielleria ricorda: «Il centro era vivo, non solo per i negozi ma anche per le grandi passeggiate che proseguivano anche dopo la chiusura». Scava nei ricordi anche Manola Tuveri, figlia di Elvio titolare della pelletteria e profumeria “Ileana”: «In alcuni periodi c’era la fila fuori dai negozi, Natale iniziava a novembre, non si chiudeva neanche all’ora di pranzo e in alcuni momenti tutta la famiglia, nonni compresi, era impegnata a dare una mano. Oggi è solo un bel ricordo, Carbonia ha bisogno di una svolta».

Il crollo

Dove vanno cercate le cause del tracollo? Fabrizio Gambacorta, figlio di Arturo storico commerciante come la moglie Luisella Usai, ricorda «con piacere il grande rapporto di fiducia e solidarietà che c’era tra titolari e clienti, ma va detto che nel corso degli anni il commercio è cambiato e non tutti sono stati in grado di affrontare questi cambiamenti». Più duro il commento di Gabriella Pinto, ex parlamentare e figlia di Domenichina Manca, titolare di uno dei pochi negozi ancora aperti: «Il crollo di quella stagione è frutto di un progetto politico voluto e non casuale. La modifica della viabilità, che ha un impatto importante sui consumi, ha dirottato i potenziali acquirenti verso la periferia avvantaggiando i centri commerciali e i negozi li presenti. Oggi stiamo semplicemente assistendo a una morte annunciata e programmata». Qualche piccola speranza ancora rimane, partendo però da delle modifiche sostanziali. Davide Gaggero, dell’ultima generazione dell’omonimo bar pasticceria suggerisce: «Io concentrerai l’impegno sul weekend trasformando il tutto in un polo food e beverage». Il sindaco Pietro Morittu spiega che «stiamo lavorando alla riprogrammazione più complessiva del centro città e pur nella consapevolezza di non poterci sostituire ai privati, attraverso la molteplicità di risorse a nostra disposizione, cercheremo di ridare nobiltà al salotto della città».

