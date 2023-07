Via Gramsci, alta velocità e rifiuti 

Auto ad alta velocità, pochi parcheggi e sporcizia. In via Gramsci, a Guspini, negozianti e residenti sono concordi nel segnalare diversi problemi ma il più grave è legato ai rischi del traffico. Una via stretta e molto frequentata dove i pedoni transitano di frequente e a qualunque ora della giornata tra mille pericoli. La carreggiata è a senso unico, per quasi tutta la sua lunghezza si divide con le corsie di parcheggio ed è delimitata da marciapiedi che in certi tratti permettono il passaggio di un solo pedone per volta.

La viabilità

Il limite di velocità a 20 km orari è segnalato da diversi cartelli facilmente individuabili ma raramente viene rispettato. In più d’estate, bar e ristoranti hanno la possibilità di sistemare all’esterno tavoli e sedie creando occasioni di ritrovo e socialità negli spazi dedicati ed esposti, tuttavia, ai mezzi talvolta condotti a tutta velocità da guidatori indifferenti alla presenza di persone sul ciglio della carreggiata. «Mezzi pesanti e non sfrecciano a tutta velocità, non rispettando i limiti né la presenza delle strisce pedonali», racconta Sergio Virdis, titolare di Laser informatica. Risale a sei anni fa l’incidente a causa del quale perse la vita la madre di una delle esercenti della via. «Mia madre, al tempo in sedia a rotelle e assistita da una badante, è stata investita proprio sulle strisce pedonali all’incrocio con via Zeppara. È morta dopo oltre un anno di coma, e da quel giorno la situazione è solo peggiorata – dice Rita Muntoni –. La via è pericolosa, ci vorrebbero dei dissuasori e l’imposizione dei limiti di velocità, non rispettati neppure in vicinanza delle strisce che sono ormai quasi invisibili». Sul mancato rispetto dei limiti di velocità, dal comando della Polizia municipale nessun commento. Il sindaco Giuseppe De Fanti, invece, garantisce che entro la fine dell’anno verranno installati diversi dissuasori di velocità in tutto il paese, compreso centro storico e via Gramsci.

Rifiuti e altro

Ulteriori disagi sono legati alla sporcizia (in 350 metri, dopo piazza IV novembre fino alla rotatoria sono presenti solo 3 cestini), alla mancanza di parcheggi e ai frequenti schiamazzi notturni. «Vecchi edifici inutilizzati e fatiscenti potrebbero far posto a parcheggi, fondamentali in una via molto frequentata, dove clienti e lavoratori sono costretti a spole interminabili alla ricerca di un parcheggio per poter usufruire dei vari servizi presenti. Vivo sopra il mio ufficio e noto come molte notti non vengano nemmeno rispettati i limiti di rumore», spiega Barbara Serpi che gestisce Praticar. «Come non accadeva da parecchio tempo, ho notato la sporcizia della strada. Sempre più spesso vedo su marciapiedi e selciato bottiglie e cartacce. Carenza di pulizia, ma anche maleducazione da parte della gente», aggiunge Stefano Pusceddu, titolare di Sp ottica, che mette in evidenza anche l’insufficienza di cestini per l’immondizia.

