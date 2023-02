Via gli usi civici dalla zona Pip 

Nell’immaginario collettivo l’area è legata agli amanti delle passeggiate all’aria aperta in cerca di asparagi e funghi. Nel 1990 la Regione approvò il Piano di insediamenti produttivi (Pip) all’ingresso Sud del paese. Quattro anni dopo il Comune, tramite un bando, mise in vendita i lotti. Un successone: in poco tempo andarono a ruba. Un accordo fra acquirenti e Comune prevedeva il pagamento rateizzato.

«L’impegno – ricorda Salis – è garantire il diritto di proprietà su lotti di terra dove sono nate diverse attività imprenditoriali, artigianali e tanti hanno anche costruito la propria casa. Nel 2015 l’iter era quasi al completo, interrotto dal cambio di amministrazione e ancora di più da una legge dello Stato che ha bloccato la procedura per liberare il bene gravato dal diritto di uso civico e farlo rientrare nel patrimonio disponibile del Comune. A venirci incontro è stata una norma della Regione che dal provvedimento adottato a Roma esclude le zone artigianali e le opere pubbliche. E nel 2021 abbiamo i riprese le trattative con l’assessorato all’Industria. Vicina la conclusione per la nostra zona produttiva, quasi 6 ettari di superficie». Il problema riguarda «quei terreni che in passato davano il diritto di godimento collettivo per vari utilizzi, come caccia, pascolo, legnatico e altro ancora».

Il problema è vecchio di decenni, ma ora trenta famiglie di Arbus, fra imprenditori e artigiani, finalmente possono lasciarsi alle spalle una vicenda travagliata che ha avuto e ha ancora risvolti giudiziari. Il Comune ha pronto il piano che elimina il vincolo di uso civico sui lotti del Piano degli insediamenti produttivi di Gibbas Altas. L’ufficialità arriva da una comunicazione del sindaco, Paolo Salis, nell’ultimo Consiglio comunale: «Sulle terre civiche abbiamo ripreso il dialogo con la Regione. La soluzione a breve, giusto il tempo per esaminare gli atti integrativi».

Il progetto

«L’impegno – ricorda Salis – è garantire il diritto di proprietà su lotti di terra dove sono nate diverse attività imprenditoriali, artigianali e tanti hanno anche costruito la propria casa. Nel 2015 l’iter era quasi al completo, interrotto dal cambio di amministrazione e ancora di più da una legge dello Stato che ha bloccato la procedura per liberare il bene gravato dal diritto di uso civico e farlo rientrare nel patrimonio disponibile del Comune. A venirci incontro è stata una norma della Regione che dal provvedimento adottato a Roma esclude le zone artigianali e le opere pubbliche. E nel 2021 abbiamo i riprese le trattative con l’assessorato all’Industria. Vicina la conclusione per la nostra zona produttiva, quasi 6 ettari di superficie». Il problema riguarda «quei terreni che in passato davano il diritto di godimento collettivo per vari utilizzi, come caccia, pascolo, legnatico e altro ancora».

Il Piano

Nell’immaginario collettivo l’area è legata agli amanti delle passeggiate all’aria aperta in cerca di asparagi e funghi. Nel 1990 la Regione approvò il Piano di insediamenti produttivi (Pip) all’ingresso Sud del paese. Quattro anni dopo il Comune, tramite un bando, mise in vendita i lotti. Un successone: in poco tempo andarono a ruba. Un accordo fra acquirenti e Comune prevedeva il pagamento rateizzato.

Il mutuo negato

Tutto bene fino a quando un imprenditore decise di costruire casa nella stessa area. A lavori iniziati chiese un mutuo che gli fu negato perché non era proprietario del terreno, pur avendolo pagato: il vincolo dell’uso civico non consentiva il contratto di compravendita. Il caso allarmò gli altri imprenditori. Dalle verifiche diversi di loro risultarono abusivi su un un pezzo di terra acquistata dal Comune. Storie diverse con un denominatore comune: il rischio di perdere tutto. «La mia famiglia – ricorda il titolare di un’officina meccanica, Mattia Largiu – comprò due lotti nel 1994. Per il primo nessun problema, l’atto notarile è stato immediato. Per il secondo una via crucis che ci ha escluso da tutte le agevolazioni economiche, dalla possibilità di vendere o di ampliare. Estranei a casa nostra».

La minoranza

«Ha fatto bene la Giunta – osserva il consigliere Agostino Pilia – a regolarizzare situazioni che hanno del paradossale. Vittime ignari, cittadini che hanno investito e creato posti di lavoro. Ora la maggioranza si attivi a spendere i fondi che ha in cassa: 310 mila euro della Regione. Il degrado dell’area Pip è evidente: strade, spiazzi liberi e illuminazione pubblica abbandonati».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata