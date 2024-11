Via gli stabilimenti balneari nonostante il gran caldo 

Il calendario, a dispetto del sole, dice che è arrivato novembre e così negli stabilimenti balneari di Porto Pino scatta l’obbligo di smontare ombrelloni, bar e lettini entro il 15 del mese. Un vero peccato visto che un ottobre caldissimo ha mostrato che si può prolungare la stagione ben oltre la fine dell’estate. Da qualche giorno nella località balneare du Sant’Anna Arresi, i gestori degli ultimi chioschi rimasti aperti stanno ultimando le operazioni di rimozione delle strutture a malincuore: «Se fosse possibile terrei aperto tutto l’anno o almeno qualche mese in più. Quest’anno sono riuscito a prolungare la stagione estiva fino alla fine di ottobre, – dice Francesco Nurra del Porto Pino Beach club situato nella prima spiaggia – per tutto il mese abbiamo avuto una buona clientela, tra residenti e turisti, sia tra il noleggio di ombrelloni e chiosco bar-Tanti anche gli amanti di sport acquatici che hanno scelto Porto Pino per il loro divertimento, fosse per me terrei montato lo stabilimento, ma le nostre concessioni non ci permettono di andare oltre il 31 ottobre».

Aldo Porcu dello stabilimento “Papero giallo” sempre nella prima spiaggia, in questi giorni, è indaffarato a smontare il suo stabilimento, situato a ridosso della pineta, alla fine della prima spiaggia, ha una licenza annuale: «La mia idea per questa zona – spiega – sarebbe quella di allungare la stagione, almeno fino all’Immacolata e riprendere poi a Pasqua per essere eventualmente pronti a coprire manifestazioni o eventi, come qualche anno fa, quando venne organizzata una competizione giovanile di vela a livello europeo e la spiaggia si riempì fuori stagione. Il prossimo anno cercherò di risolvere alcune questioni burocratiche per cercare di non chiudere». Tra coloro che stanno finendo di ultimare le operazioni di rimozione delle strutture c’è anche Luciano La Mantia del Luna Beach, situato nella seconda spiaggia. «Fino alla metà di ottobre abbiamo lavorato discretamente, in particolar modo con turisti che hanno scelto la nostra struttura grazie alle buone condizioni meteo marine – racconta - purtroppo per noi tenere tutto l’anno, anche se le concessioni ce lo permettessero, sarebbe comunque impossibile vista la nostra posizione».

