Via gli scatoloni, nuove casette per la colonia felina del “Solaio” 

Sono arrivate le nuove casette per la colonia felina del “Solaio”, ad Alghero. Le piccole capanne prenderanno il posto degli scatoloni e delle coperte che invadono lo spazio sotto le antiche mura dei bastioni. Una baraccopoli che è stata già quasi del tutto smantellata.

Le simpatiche cucce sono state acquistate dall’assessorato all’Ambiente con i fondi provenienti da premialità ottenute dall’amministrazione per il benessere animale. I gattari del centro storico si prenderanno cura, come sempre, della colonia controllando che i pelosi siano in salute e che il “Solaio” non torni a diventare un luogo di degrado e sporcizia.

«Ringrazio Franco e Carmela (gattari autorizzati che regolarmente si prendono cura dei gatti liberi) che nei prossimi giorni riceveranno le nuove casette per i felini ospiti della colonia», commenta sulla sua pagina social l’assessore all’Ambiente Andrea Montis. Il Comune ha ordinato una ottantina di casette: verranno installate anche in altre zone della città, dove insistono le colonie feline regolarmente censite e curate da volontari che si spendono mattina e sera per dare da mangiare ai mici di strada. Le colonie feline nel centro storico potrebbero diventare una attrazione turistica. Ce ne sono diverse: sotto i bastioni antichi, oppure nell’area del pozzo, accanto alla Cattedrale o nel giardino privato affacciato sul molo.

