Donori.
08 febbraio 2026 alle 00:12

Via gli incroci a raso, la nuova rotatoria entro la fine dell'anno 

Si farà la nuova rotatoria al chilometro 26,6 della statale 387 all’altezza del bivio per Donori. Il Comune ha aperto la procedura negoziata per il conferimento dell’incarico con un invito rivolto a dieci imprese sul portale telematico Sardegna Cat. Dopo anni di attesa, l’iter burocratico per la realizzazione dell’infrastruttura sembra dunque a una svolta decisiva. La conferenza dei servizi, dopo una prima bocciatura del progetto nel 2022, ha dato il via libera all’opera nel 2024 con alcune prescrizioni per la redazione del progetto esecutivo da parte delle amministrazioni interessate (Anas, Enel, Telecom, Abbanoa e il Servizio regionale opere idrauliche).

La nuova rotatoria è considerata di fondamentale importanza per la messa in sicurezza di un tratto molto pericoloso della strada che collega il capoluogo al Parteolla e al Gerrei, percorsa quotidianamente da centinaia di pendolari che si muovono con mezzi pubblici e privati per raggiungere l’area metropolitana di Cagliari. La nuova rotatoria sarà dotata di un moderno sistema di illuminazione a led. L’intervento consentirà di eliminare gli incroci a raso in un punto dove si sono verificati diversi gravi incidenti stradali. Conclusi i lavori, la rotonda collegherà in sicurezza il centro abitato con la zona industriale. Il progetto ha ottenuto due finanziamenti dalla Regione per complessivi 450mila euro a cui si aggiungono altri 65mila euro provenienti dal bilancio comunale. Salvo imprevisti, l’opera dovrebbe vedere la luce entro il 2026.

