Via gli alberi secchi o malati, al loro posto piante più adatte 

Via le vecchie piante, arrivano quelle nuove. Gli operai della ditta Avr, responsabile della manutenzione del verde pubblico in città, sono a lavoro nei diversi viali e quartieri per eliminare gli alberi malati e rinsecchiti che poi saranno sostituiti con altri in grado di adattarsi alle aiuole dove saranno sistemati.

Nei giorni scorsi è stata la volta di via Marconi proprio davanti al parco Matteotti dove sono state abbattute alcune querce completamente secche. È probabile che in questi casi, a determinare la morte delle piante sia stato il cerambice della quercia, il temibile coleottero che scava gallerie nella pianta, danneggiandola e costringendo poi a buttarla giù per il pericolo di cadute. Stessa cosa anche in viale Colombo.Si sta anche verificando la stabilità di tutte le piante per evitare che possano causare problemi. I controlli, con uno stop nei giorni di festa, proseguiranno anche nelle prossime settimane.

Intanto, il forte vento di questi giorni, ha sradicato le nuove piantine che erano state sistemate nel primo tratto di via Marconi mentre alcune in viale Colombo cadute sotto le raffiche del maestrale sono state rimesse al loro posto.In tutto il centro urbano gli alberi sono circa settemila.

Tra pini, frassini, oleandri e altri, molti hanno creato problemi anche alla pavimentazione di strade e marciapiedi perché costretti a crescere in piccoli spazi.

