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San Vito.
05 maggio 2026 alle 00:33

Via gli alberi pericolanti  sulla vecchia Orientale 

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La vecchia Orientale sarda tra San Priamo e lo svincolo per la Nuova 125 è un po’ più sicura. Il Comune di San Vito ha eliminato, in altri casi potato, gli alberi pericolosi per la circolazione. Rischiavano di cadere, soprattutto dopo la bufera di vento di febbraio. L’area dove si è intervenuti è l’ex cantiere forestale.

Per la minoranza è un intervento tardivo. «Il Comune – dice il capogruppo Alberto Cuccu – è il custode legale degli alberi e ha il dovere di intervenire tempestivamente. La burocrazia non può essere un alibi». E dunque l’intervento «arriva fuori tempo massimo – conclude Cuccu – e non cancella i rischi corsi in questi anni a causa di una manutenzione inesistente». Restano gli avvallamenti sul manto stradale provocati dalle radici dei pini. Il Comune è pronto a sollecitare la Città Metropolitana - che ha la competenza sull’ex statale - per un intervento non più rimandabile.

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