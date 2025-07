Via Giulio Cesare, caos senso unico 

Le barriere si vedono chiaramente, i segnali di divieto di transito pure. Ma c’è sempre qualcuno che rallenta un po’, si guarda attorno e poi tira dritto a tutta velocità passando contromano; e poi un altro, e uno ancora.

Caos senso unico

Ecco la situazione in via Giulio Cesare a Sestu, una strada dove da ieri è stato istituito il senso unico: in uscita verso la ex 131 per la strada Cantonera non si passa più, via libera invece a chi arriva dalla vecchia strada statale e deve rientrare in città. La carreggiata è ridotta ad una corsia, il cantiere serve per creare un percorso ciclopedonale con illuminazione; un cambiamento chiesto da anni dato che qui passano tanti pedoni che prima venivano sfiorati dalle auto.

«All’inizio il senso di marcia era quello opposto, poi dopo le richieste dei cittadini abbiamo deciso di invertirlo», spiega il comandante della Polizia Locale Giorgio Desogus. Ora chi deve uscire da Sestu viene deviato in via di Vittorio. Ma c’è sempre qualcuno scontento: «C’è gente che abita lì, e deve fare il giro molto più lungo per tornare a casa», commentano alcuni cittadini. Mentre gli operai al lavoro nel cantiere ricordano di aver visto parecchie auto in contromano, e molti incidenti sfiorati.

Il Comune

«Come capita spesso, all’esecuzione di lavori stradali corrispondono dei disagi di vario genere, ed è capitato pure in via Giulio Cesare che da questi lavori guadagnerà in praticabilità e sicurezza», sintetizza il vicesindaco Massimiliano Bullita, assessore al Traffico ed Arredo Urbano. Desogus prosegue: «Il vecchio divieto era difficile da notare perché si vedeva solo una volta entrati nella strada. Ora invece ci sono ben tre barriere, ciascuna con un divieto di transito. A questo punto è impossibile non notarlo, e se qualcuno passa lo stesso lo fa per una vera imprudenza». Per il consigliere comunale Antonio Loi, «serve un semaforo ed il senso alternato». Una possibilità al momento scartata; «per via della lunghezza del cantiere e perché sarebbe in funzione solo durante le ore di lavoro, e così creerebbe confusione negli automobilisti che nelle restanti ore dovrebbero rispettare il senso unico», continua Bullita. Molti chiedono più controlli; «Non possiamo essere sempre lì, ma passeremo spesso», promette Desogus. Di certo ci sarà il tempo di abituarsi: il senso unico è previsto per sei mesi.

