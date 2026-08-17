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Sestu.
18 agosto 2026 alle 00:09

Via Giulio Cesare, adesso ci si può godere la passeggiata 

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Proseguono i lavori di cura del verde e patrimonio pubblico a Sestu. Nei giorni scorsi la ditta incaricata ha messo in sicurezza la passeggiata pedonale di via Giulio Cesare, dove la crescita di vegetazione spontanea ha invaso parte del camminamento, riducendo lo spazio disponibile per il passaggio. L’intervento rientra nel programma di manutenzione ordinaria avviato dall’Amministrazione sulle aree verdi cittadine. «Il consistente sviluppo della vegetazione infestante non era decoroso esteticamente, ma ostruiva anche il camminamento pedonale», sottolinea l’assessora al Verde pubblico e Quartieri periferici Roberta Recchia, «per questo motivo si è reso necessario un intervento volto a ripristinare pienamente il decoro, la larghezza della sede pedonale e la sicurezza dei passanti». I lavori hanno interessato in particolare il grande esemplare di cactus spinoso e le chiome inferiori degli alberi, attraverso interventi di rialzo, eseguiti nel rispetto del patrimonio arboreo.

Tra gli interventi, si è provveduto anche al ripristino della funzionalità del sistema di irrigazione con la sostituzione di due irrigatori danneggiati. «Al piano di manutenzione ordinaria si affianca un’attività di monitoraggio che ci permette di raccogliere anche le segnalazioni, e di agire dove si presentino criticità specifiche. Gli interventi previsti nelle altre aree verdi del paese proseguiranno seguendo il piano di lavoro, garantendo una copertura progressiva di tutto il territorio comunale» chiude Recchia.

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