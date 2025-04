Via Ghibli, via ai prelievi per associare il dna 

Quattro donne e un uomo. E due di loro hanno già risposto all’invito degli investigatori di sottoporsi, volontariamente perché non indagati, all’esame del Dna per confrontarlo con quello rilevato su una sciarpa, recuperata all’interno dell’abitazione di via Ghibli, dove lo scorso 5 dicembre sono stati trovati i corpi senza vita di Luigi Gulisano e di sua moglie, Marisa Dessì, rispettivamente di 79 e 82 anni. Ieri pomeriggio le due persone – che non sono indagate così come le altre tre – hanno varcato il cancello della caserma dei Ris, a San Bartolomeo. La stessa cosa dovrebbero fare anche le altre, in questi giorni. Si tratterebbe di familiari o comunque di persone che avevano a che fare con la famiglia Gulisano e che hanno avuto accesso all’abitazione nei mesi precedenti al tragico ritrovamento dei corpi senza vita dei coniugi. In settimana gli inquirenti, coordinati nelle indagini su quello che viene ritenuto un duplice omicidio (in carcere, dallo scorso 30 dicembre, c’è uno dei figli della coppia, Claudio Gulisano) dalla pm Rosanna Allieri, dovrebbero avere il report sui cinque riscontri.

La consulenza

E questa dovrebbe essere la settimana decisiva anche sul fronte della consulenza medica avviata per stabilire le cause precise della morte dei coniugi e il giorno e orario del decesso. L’ipotesi dei carabinieri (sono al lavoro sul caso i militari del nucleo investigativo provinciale, della stazione di San Bartolomeo, del reparto operativo della compagnia e i Ris di Cagliari) è che i due anziani siano stati avvelenati anche se non viene ancora esclusa la pista dell’asfissia meccanica. Per questo si attende la consulenza affidata al medico legale Roberto Demontis e al tossicologo Giampiero Cortis: sembra che la consegna della perizia possa avvenire nel weekend. Questo potrebbe permettere il dissequestro dei corpi dei coniugi per consentire ai familiari di celebrare il funerale.

Le tracce

La richiesta di sottoporsi a un prelievo volontario (nessuna delle cinque persone ha ricevuto un decreto da parte della Procura) è arrivata dopo la novità emersa nell’inchiesta: i carabinieri del Ris hanno infatti rilevato un profilo genetico femminile in una sciarpa o, comunque, in qualcuno degli indumenti o degli oggetti presenti nell’abitazione di via Ghibili. Un profilo da associare a qualcuno, così come uno maschile ritrovato sempre nella casa.

L’attesa

L’inchiesta ha avuto diversi colpi di scena. Il principale l’arresto del figlio più piccolo, Claudio: aveva detto di non essere stato nell’appartamento dei genitori nel giorno del ritrovamento dei corpi, ma era stato smentito da una vicina di casa. Inoltre, risultano anche bonifici e prelievi dai conti dei genitori, eseguiti - secondo l’accusa - quando erano già morti. «Il mio assistito è molto provato», evidenzia l’avvocato Luigi Sanna. «Siamo in attesa della perizia medica e degli altri documenti che verranno depositati, in modo da decidere i passi da fare. A distanza di quattro mesi non sono stati ancora restituiti i corpi perché non è stato stabilito con precisioni la causa della morte e quando risale». Sono stati inoltre effettuati numerosi accessi da parte dei Ris di Cagliari nell’appartamento, con sequestri di parecchi reperti. E il nuovo colpo di scena è arrivato con il ritrovamento del dna senza un profilo (non riconducibile dunque ai coniugi o all’unico indagato). L’altro figlio della coppia, Davide (assistito dal legale Gianluca Aste), risulta invece essere parte offesa.

