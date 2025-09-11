Via Ghibli, si accende lo scontro tra esperti 

Nel corso del loro lavoro, i periti della giudice Ermengarda Ferrarese avrebbero interrogato una delle persone che, la mattina del 4 dicembre scorso, hanno giocato a carte con Luigi Gulisano, chiedendogli se avesse delle ecchimosi che poi sono state riscontrate in sede di autopsia. Un elemento che, secondo l’avvocato Luigi Sanna, difensore di Claudio Gulisano, da quasi nove mesi in carcere con l’accusa di duplice omicidio dei genitori, non era incluso nelle indagini e renderebbe inutilizzabile l’intera perizia.

L’incidente probatorio

È l’eccezione sull’ammissibilità della perizia dei super-periti Rita Celli e Claudio Medana il punto cruciale sollevato dalla difesa che la giudice Ermengarda Ferrarese ha promesso di sciogliere giovedì 18 settembre, quando si chiuderà l’incidente probatorio aperto ieri con un’udienza-fiume durata quasi 5 ore e chiusasi solo alle 17.30. I due esperti hanno illustrato l’esito del loro lavoro che ha spazzato via l’ipotesi dell’avvelenamento di dei coniugi Luigi Gulisano e Marisa Dessì, 79 e 82 anni, trovati senza vita nella loro abitazione di via Ghibli il 5 dicembre scorso, chiarendo che entrambi sarebbero stati uccisi: uno strozzato e l’altro per soffocamento per occlusione delle vie respiratorie. Il figlio minore della coppia, Claudio Gulisano, 44 anni, resta l’unico sospettato del duplice delitto: su di lui pesano alcuni trasferimenti di denaro (circa 20 mila euro) fatti col telefonino dei genitori al suo conto il giorno del delitto. Illustrando il lungo e meticoloso lavoro, gli esperti nominati dalla giudice Ferrarese hanno così rimarcato l’assenza nei corpi dei coniugi di quella quantità di nitrito di sodio che, i consulenti della Procura, in una prima ipotesi, avevano indicato come sostanza del presunto avvelenamento. In un primo momento, invece, seppure per pochi giorni, si era pensato ad una tragica intossicazione per l’ingestione di funghi. Era poi stato l’esperto occhio della pm Rossana Allieri a dubitare della disgrazia, chiedendo subito l’intervento dei Ris dei carabinieri.

Scontro tra consulenti

Ma nel corso della lunga udienza, iniziata poco dopo mezzogiorno, c’è stato anche lo scontro tra esperti. Da una parte i periti Celli e Medana, dall’altra il medico legale Giovanni Bozzano, nominato dal difensore di Claudio Gulisano, 44 anni, in custodia cautelare nel carcere di Uta da fine dicembre. All’udienza era presente anche l’avvocato Gianluca Aste, che tutela il figlio maggiore della coppia, Davide Gulisano, indicato come persona offesa. La giudice Ferrarese ha ascoltato e preso appunti per quasi cinque ore, poi ha rinviato di una settimana, a giovedì prossimo, per sciogliere la riserva sui rilievi sollevati dalla difesa. Claudio Gulisano – secondo la Procura – avrebbe ucciso i genitori, pressato dai debiti, per ereditare alcune proprietà che i coniugi. L’estate scorsa gli anziani genitori si sarebbero presentati dai carabinieri di San Bartolomeo, impauriti ed esasperati per le continue richieste di denaro del figlio.

