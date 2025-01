Via Ghibli, scattano nuovi sequestri 

I carabinieri hanno sequestrato una serie di farmaci nell’abitazione di Claudio Gulisano, il 44enne in carcere dal 30 dicembre perché sospettato dell’omicidio dei genitori, i coniugi Luigi Gulisano e Marisa Dessì, di 79 e 82 anni, che lui stesso aveva trovato senza vita, nello studio della loro abitazione in via Ghibli la sera dello scorso 5 dicembre. Nel corso di una nuova perquisizione domiciliare, gli investigatori della Compagnia di Cagliari hanno dunque portato via dei medicinali, ma ancora non è dato sapere di cosa si tratti né se possano essere ricondotti all’ipotesi dell’avvelenamento della coppia.

La difesa

Nel frattempo, l’avvocato Luigi Sanna, difensore del 44enne indagato per duplice omicidio volontario, si appresta a nominare i due consulenti di parte: un medico legale e un tossicologo che dovranno verificare gli esiti degli accertamenti fatti fare dalla Procura agli esperti Roberto Demontis e Giampiero Cortis, gli stessi che avrebbero legato la morte dei due coniugi ad un soffocamento provocato dal nitrito di sodio, una sostanza usata per confezionare salumi ma che, in dosi più elevate, può diventare un potente veleno.

I gravi indizi

Per il momento su Claudio Gulisano pesano gravi indizi, come stabilito dalla giudice per le indagini preliminari Ermengarda Ferrarese che ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il principale sarebbe un messaggio inviato dal telefono del padre, Luigi Gulisano, la mattina del 5 dicembre, circa otto ore prima che i corpi venissero trovati, e che gli investigatori ritengono sia stato inviato quando i coniugi erano già morti. Il 44enne avrebbe detto di non essere andato a casa dei genitori quella mattina, ma una testimone l’avrebbe visto. C’è poi l’ipotesi sul movente: i debiti contratti dall’indagato a causa del fallimento di un market che gli era stato regalato dal padre. «Il supermercato non è fallito», spiega il difensore, «ma è stato chiuso perché antieconomico. Il mio assistito ha preso un finanziamento per pagare i debiti che sta restituendo con rate da poco più di 318 euro. Una cifra che mi sembra lontana per giustificare un’ipotesi di movente per duplice omicidio dei genitori».

I dubbi della difesa

Il difensore, per il momento, si mostra cauto, anche perché aspetta le risultanze degli esami irripetibili e delle consulenze. Ma per il momento il giallo di via Ghibli ha molte incognite: non c’è ancora una certezza sul giorno della morte dei coniugi, così come manca l’elemento certo dell’avvelenamento (anche se nello stomaco degli anziani sarebbero comunque state trovate tracce di nitrito di sodio, è necessario che venga accertato che sia stato quello ad ucciderli). E non hanno ancora risposta nemmeno le altre domande: dove e quando il figlio minore si sarebbe procurato la sostanza? Quando l’avrebbe somministrata? Come? Insomma, al momento l’impianto accusatorio, ipotizzato dalla pm Rossana Allieri, titolare del fascicolo, potrebbe contare solo su indizi (seppur gravi) ma non su vere e proprie prove.

Gli accertamenti

E mentre i carabinieri continuano a indagare, i colleghi del Ris hanno annunciato l’avvio degli accertamenti tecnici irripetibili nei laboratori della caserma di San Bartolomeo: esami dattiloscopici, chimici e informatici sui reperti acquisiti nei sopralluoghi effettuati nell’appartamento di via Ghibli il 7 dicembre (due giorni dopo il rinvenimento dei corpi senza vita), poi ancora l’11, il 19 e il 20 dicembre. A questi si aggiungono quelli sul telefonino del figlio minore (il maggiore, Davide, non è indagato ed è indicato come parte offesa, assistito dall’avvocato Gianluca Aste).

RIPRODUZIONE RISERVATA