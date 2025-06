Via Ghibli, quel vuoto di ventiquattr’ore 

Per la prima volta sul giallo di via Ghibli c’è un dato certo: quello sulla data del decesso dei coniugi Luigi Gulisano e Maria Dessì, 79 e 82 anni, trovati senza vita nel tardo pomeriggio del 5 dicembre scorso nello studio della loro abitazione. A scriverlo è il consulente della Procura, il medico legale Roberto Demontis, che ha depositato lo scorso 11 giugno la sua relazione alla pm Rossana Allieri, la titolare delle indagini, indicando come probabile giorno della morte di ambedue gli anziani la tarda mattinata di mercoledì 4 dicembre, probabilmente prima di pranzo perché nello stomaco di nessuno dei due è stata trovato del cibo.

Morte asfittica

Sui corpi non sono stati rilevati evidenti segni di violenza, ma per l’esperto la morte sarebbe di natura «asfittica» e «anossica», la cui modalità, però, restano ancora incerte. Insomma, sono morti soffocati ma cosa l’abbia provocato lo devono determinare i periti del Gip del Tribunale, Ermengarda Ferrarese: il medico legale Rita Celli e il tossicologo Claudio Medana che consegneranno la perizia entro fine agosto per poi discuterla nell’incidente probatorio dell’11 settembre. L’indagine, aperta dalla pm Rossana Allieri, ipotizza il duplice omicidio volontario e da fine dicembre c’è un sospettato: Claudio Gulisano, 44 anni, figlio minore della coppia, è in carcere da quasi sei mesi in custodia cautelare. Su di lui pesano i gravi indizi di colpevolezza – come ha ipotizzato il gip del Tribunale – legati soprattutto ad alcuni bonifici effettuati a suo favore dal telefonino del padre (si parla di 20 mila euro), per la Procura quando gli anziani coniugi erano già morti. In più ci sarebbe stata la continua richiesta di denaro ai genitori che la madre avrebbe anche segnalato l’estate scorsa ai carabinieri. Lo difende l’avvocato Luigi Sanna che ha chiesto e ottenuto dal giudice la nomina dei periti e il confronto con i consulenti nell’incidente probatorio.

L’ultima ipotesi

E la scorsa settimana, subito dopo la nomina, i periti Celli e Medana sono andati in via Ghibli, nell’appartamento dove sono stati trovati i corpi. L’ultima ipotesi al vaglio degli investigatori è che Maria Dessì sia morta per prima all’ora di pranzo del 4 dicembre, forse mentre stava cucinando il pranzo e aspettando che il marito rincasasse. Luigi Gulisano sarebbe morto in seguito: su di lui – come ha certificato il medico legale Demontis – sarebbero più evidenti i segni della morte asfittica. Nella consulenza consegnata alla Procura non c’è traccia del «nitrito di sodio» che per mesi aveva tenuto in piedi l’ipotesi dell’avvelenamento, c’è però un dato: Maria Dessì aveva la metaemoglobina con un valore estremamente elevato (16,8%) a fronte di valori normali tra lo (0,4 e l’1,5%). Un elemento che non consente di escludere ancora del tutto l’ipotesi dell’assunzione di una sostanza velenosa. Nel frattempo anche i carabinieri del Ris di Cagliari stanno completando tutte le analisi sui reperti recuperati all’interno dell’abitazione. La Procura non sembra avere dubbi sulla pista del duplice omicidio, ma l’ultima parola spetterà ai periti e all’esito dell’incidente probatorio che si terrà a settembre.

