Via Ghibli: nessun aiuto dalle telecamere 

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza di varie strade del Quartiere del Sole sono state acquisiti dai carabinieri subito dopo il ritrovamento dei corpi senza vita dell'agente di commercio Luigi Gulisano, 79 anni, e di sua moglie Marisa Dessì, di 82, ma la telecamera di via Ghibli – quella che in teoria avrebbe potuto osservare chi, tra il 4 e il 5 dicembre, è entrato o uscito dalla palazzina – potrebbe non essere stata in funzione. Non si sa ancora se si tratti di una apparecchiatura comunale o di una casa privata, ma purtroppo quella meglio posizionata sarebbe risultata guasta o spenta.

L’ottimismo

Nonostante nessun aiuto sia arrivato dall’occhio elettronico puntato su via Ghibli – almeno stando alle prime indiscrezioni da ambienti investigativi – sembra comunque serpeggiare dell’ottimismo tra chi, ormai da due settimane, sta lavorando per provare risolvere il giallo sulla misteriosa morte degli anziani coniugi. Per ora, a quanto pare, sarebbero ridotte ad un lumicino le ipotesi di una qualsiasi intossicazione alimentare fulminante, dunque continua a farsi largo la pista del duplice omicidio volontario (che poi è anche il titolo di reato che compare nella copertina del fascicolo aperto dalla sostituta procuratrice Rossana Allieri subito dopo il ritrovamento dei corpi degli anziani coniugi).

Le indagini

I carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche – dopo la notifica degli avvisi degli accertamenti tecnici irripetibili ai due figli della coppia, Claudio Gulisano (44 anni) e al fratello maggiore Davide (46), indicati dalla pm come persone persone offese, hanno già iniziato nei laboratori della caserma di San Bartolomeo l’analisi delle tracce di sangue individuate nell'appartamento, ma anche quelle dei resti alimentari recuperati (oltre che tra i rifiuti, anche nel frigo e in dispensa), così come l’esame di impronte digitali e quanto altro repertato in via Ghibli e nell’auto. I tecnici informatici, invece, devono fare la coppia forense dei telefonini dell’anziano agente di commercio e della moglie, così poi poterci lavorare alla ricerca di messaggistica, chat e altro materiale che possa essere di utilità per elaborare un’ipotesi di movente. In realtà, la sensazione è che sia carabinieri che inquirenti stiano già seguendo una pista ben precisa, ma il riserbo è assoluto sia negli uffici della Procura che nella caserma del Nucleo operativo della Compagnia cittadina. Fondamentale, infine, sarà l’esito delle consulenze tecniche disposte dalla pm: quella del medico legale e del tossicologo che devono chiarire come sono morti e cosa li ha uccisi.

