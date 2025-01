Via Ghibli, il nodo della premeditazione 

Duplice omicidio volontario, aggravato perché commesso contro i genitori, ma al momento senza l’ipotesi della premeditazione. Con la formalizzazione della contestazione di reato a Claudio Gulisano, 44 anni, in cella da circa una settimana perché sospettato dell’omicidio dei coniugi Luigi Gulisano e Marisa Dessì, di 79 e 82 anni, nello studio della loro abitazione in via Ghibli, i carabinieri del Ris hanno modificato il calendario degli accertamenti tecnici irripetibili: non si inizierà più l’8 gennaio, come già comunicato nelle scorse settimane ai due figli dei coniugi deceduti quando entrambi erano parti offese, ma lunedì prossimo (il 13 gennaio). E non solo con l’estrazione delle impronte digitali dei telefonini dell’anziana coppia, per capire chi sia stato l’ultimo ad usarli, ma con anche gli esami biologici e informatici.

Nuovi avvisi

Nelle ultime ore i carabinieri hanno dunque inviato l’avviso di inizio degli accertamenti irripetibili all’avvocato Luigi Sanna, difensore di Claudio Gulisano, e al collega Gianluca Aste, che assiste gli interessi del fratello maggiore, Davide, nella sua qualità di parte offesa. Dopo un mese di indagini nessun indizio, nemmeno un minimo sospetto, è emerso in relazione all’ipotesi di un coinvolgimento del secondo figlio, dunque la sostituta procuratrice Rossana Allieri ha deciso di separare le posizioni dei due fratelli. Entrambi potranno nominare dei consulenti di parte per partecipare agli accertamenti del Ris, ma uno in qualità di indagato e l’altro di parte offesa.

Gli accertamenti

Nella caserma di San Bartolomeo, sede del Reparto per le investigazioni scientifiche, la prossima settimana inizieranno dunque le operazioni tecniche sui reperti acquisiti dai carabinieri nei sopralluoghi effettuati nell’appartamento di via Ghibli il 7 dicembre (due giorni dopo il rinvenimento dei corpi senza vita), poi ancora l’11, il 19 e il 20 dicembre. In questo caso si tratta di esami chimici e biologici su alimenti, campioni e tracce ematiche rinvenute nella casa. Saranno poi fatto degli accertamenti irripetibili di natura informatica sul telefonino del figlio indagato e, con ogni probabilità, anche su altri supporti che sono stati acquisiti la notte del fermo di Claudio Gulisano, dopo oltre sei ore di interrogatorio.

Le indagini

Nel frattempo le indagini proseguono per capire dove fosse il 44enne all’ora di pranzo del 4 dicembre, quando – stando alle indiscrezioni – i tabulati del suo telefonino avrebbero evidenziato un buco di circa un’ora. Luigi Gulisano e la moglie Marisa Dessì saranno poi trovati dallo stesso figlio la sera del giorno dopo, riversi nello studio dell’abitazione: la mamma ancora in pigiama e il padre parzialmente sopra di lei. Il sospetto è quello di un avvelenamento da nitrito di sodio, probabilmente somministrato assieme alla colazione, visto che nello stomaco di entrambi i coniugi non sarebbero stati trovati i resti del pranzo e della cena. Ora i carabinieri del Ris starebbero cercando tra lo zucchero, il latte e gli altri alimenti per verificare se il conservante tossico (inodore e insapore) possa essere stato mescolato e nascosto a quello che la coppia ha assunto. Non solo. Gli investigatori stanno anche cercando di capire perché nessuno dei due abbia chiesto aiuto, visto che questo tipo di intossicazione causerebbe sintomi e malessere diffuso prima di uccidere con una crisi respiratoria.

La difesa

Nel frattempo l’avvocato difensore Luigi Sanna ha avuto accesso al fascicolo dell’inchiesta e ai primi referti delle consulenze medico legali e tossicologiche degli esperti nominati dalla Procura: il professore universitario Roberto Demontis (medico legale) e il collega Giampiero Cortis (chimico-tossicologo). A breve nominerà i proprio esperti di fiducia.

RIPRODUZIONE RISERVATA