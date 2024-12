Via Ghibli, il mistero dei messaggi 

Chi è stato l’ultimo a usare i telefonini dell'anziano agente di commercio Luigi Gulisano e di sua moglie Marisa Dessì? Per capirlo gli investigatori del Reparto investigazioni scientifiche (Ris) dei carabinieri hanno notificato un nuovo avviso di accertamento tecnico irripetibile, in qualità di parti offese, ai due figli degli anziani coniugi trovati senza vita in un appartamento di via Ghibli, lo scorso 5 dicembre. I militari cercheranno le impronte digitali nei due cellulari per capire chi li abbia maneggiati e se, nel caso, possano essere stati usati da qualcuno quando il 79enne Luigi Gulisano e sua moglie Marisa Dessi, di 82 anni, erano già morti.

Il mistero

Il mistero ruoterebbe attorno all’ultimo messaggio inviato da uno dei due telefoni, pare proprio la mattina del 5 dicembre: nel testo non ci sarebbe alcun accenno ad un malessere né a problemi di salute. Un punto su cui gli investigatori vogliono vederci chiaro, visto che di lì a poche ore entrambi gli anziani sono stati trovati morti, a poca distanza l’uno dall’altro, nello studio della loro abitazione del Quartiere del Sole.

Nuovo accertamento

L’8 gennaio, dunque, nei laboratori del Ris (all’interno della caserma di San Bartolemo) inizierà l’esame delle impronte digitali presenti nei cellulari Motorola e Samsung sequestrati durante il lungo e meticoloso sopralluogo dei carabinieri. Tecnicamente si chiamano «accertamenti dattiloscopici» e possono essere fatti un’unica volta. Per questa ragione il Codice di procedura penale le considera operazioni «irripetibili», tanto che la Procura ha dovuto comunicare l’avviso ai figli della coppia, Claudio e Davide Gulisano, 44 e 46 anni. Entrambi sono indicati come parti offese e, per questa ragione, avranno la possibilità di nominare un proprio esperto.

L’indagine

Per ora quasi nulla è trapelato dagli ambienti investigativi: le bocche restano cucite sia in Procura come tra i carabinieri (stanno lavorando sul caso gli uomini del Nucleo Operativo della Compagnia cittadina e, come già detto, il Ris). Dopo il ritrovamento dei due corpi, successivamente a una prima ipotesi di un’intossicazione da funghi, la pm Allieri ha aperto un fascicolo per duplice omicidio volontario. L’ipotesi che l’agente di commercio e sua moglie siano morti per una tragedia legata ad un’intossicazione alimentare resta in piedi, ma con il passare dei giorni si è fatta maggiormente largo quella del delitto. Il fascicolo resta aperto contro ignoti: cioè senza nessun indagato.

Le consulenze

Il periodo di festività non sembra aver aiutato gli investigatori, visto che non sarebbero ancora arrivati in Procura gli esiti delle consulenze affidate al medico legale Roberto Demontis e al chimico-tossicologo Giampiero Cortis. I due esperti devono chiarire alla Procura le cause del decesso di entrambi (se vi sia maleficio, ovvero se sia un duplice omicidio) e, in caso di intossicazione, identificare quale sostanza possa averli uccisi. Almeno per ora, inoltre, non ha trovato conferme l’ipotesi che a causare il malore fatale possa essere stato un conservante (forse il nitrato di sodio?), specifico per i salumi che la donna sembra amasse preparare artigianalmente in casa. Una sostanza molto tossica e, all’apparenza, simile al sale o allo zucchero che, dunque, potrebbe essere stata confusa in cucina. Se venisse accertato l’eventuale errore, il fascicolo potrebbe essere definitivamente archiviato come una tragica fatalità.

Il testamento

A ridosso delle festività, infine, sembra fosse prevista anche l’apertura del testamento redatto dall’anziana coppia, pare titolare di un discreto patrimonio (anche immobiliare). Ma il notaio incaricato non avrebbe proceduto perché, in questa situazione, non sarebbe ancora disponibile il certificato di morte. Se ne riparlerà nei prossimi giorni.

